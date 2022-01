Bande-dessinée. En 2019, le festival de la BD Normandiebulle célèbre le Marsupilami

Avec pour invité d'honneur le dessinateur du Marsupilami, Batem, qui a pris la suite de Franquin, cette nouvelle édition du festival de la BD prend pour thème l'écologie. Cette année, huit maisons d'éditions participent ainsi que plus de 70 auteurs. Marianne Auffret, du service culturel de la ville de Darnétal (Seine-Maritime), est l'organisatrice du festival depuis 2015. Elle nous parle de ses choix :

Quelle impulsion nouvelle avez-vous souhaité donner au festival ?

"J'ai souhaité inscrire mon travail dans la continuité de l'élan donné par mon prédécesseur. Mais j'ai aussi choisi de donner à chaque édition une nouvelle thématique en fonction de l'invité d'honneur. Cette année c'est Batem, le dessinateur du Marsupilami, qui est notre star et comme le personnage inventé par Franquin défend des valeurs écologiques il m'a semblé naturel de mettre l'accent sur ce thème. D'autre part, même si le sujet principal du festival est la BD, j'aime aussi promouvoir le spectacle vivant et mixer les disciplines. Cette année nous nous réjouissons de la venue de la Spark Cie pour une lecture dessinée et chantée et de la Cie Gros ours pour un concert dessinée sous une yourte."

Quelle est aujourd'hui la place du festival au niveau régional ou national ?

"Le festival a vu le jour en 1996 et il reste l'un des plus grands festivals de bande dessinée en Normandie. Les auteurs connaissent bien ce festival mais il se distingue aussi parce qu'il conserve d'année en année une échelle humaine. C'est pour nous volontaire et essentiel de limiter son expansion car il nous importe de faire de ce week-end un moment convivial et chaleureux où les auteurs peuvent vraiment échanger avec les lecteurs. C'est aussi un festival qui a pour but de promouvoir les scénaristes, les dessinateurs et les maisons d'éditions locales même si nous ne sommes pas exclusifs dans nos choix. Nous recevons aussi de nombreux auteurs venus d'autres régions françaises ou de Belgique mais il y a chaque année des éditeurs locaux qui participent à la manifestation comme Le varou ou les éditions Petit à Petit."

Comment les auteurs et les éditeurs sont-ils sélectionnés ?

"Nous faisons notre choix en fonction de l'actualité, mais aussi en fonction de la thématique de chaque édition. Bien sûr les éditions Dupuis seront présentes puisque c'est chez eux que les aventures du Marsupilami sont publiées mais on reçoit aussi les éditions Vert Pomme qui publient des BD sur des thèmes liés au développement durable. Nous collaborons aussi souvent avec la maison d'édition amiénoise La gouttière qui a mis en place une exposition jeunesse."

Quels types d'animations sont proposés sur le salon ?

"Comme chaque année nous proposons des expositions de planches originales, des rencontres avec des auteurs, des ateliers de pratique artistique mais il y a aussi possibilité de se procurer sur places des albums neufs sur les stands des maisons d'édition ou des libraires partenaires ou d'occasion. Batem le dessinateur du Marsupilami animera une leçon de dessin pour apprendre aux participants à croquer le Marsupilami en quelques coups de crayons. Parmi les expositions proposées, on aura l'occasion de voir des planches de la BD Documentaire réalisée pour la ville de Malaunay ayant pour thème le geste éco-citoyen. Les animations sont donc très diversifiées et s'adressent en priorité à un public familial."

Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 de 10 à 18 heures au tennis couvert de Darnétal. 0 à 6€. normandiebulle.com

