En ce moment Autrement Julien LIEB
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Taylor Swift entre au Hall of fame !

Loisir. La chanteuse Taylor Swift a été intronisée au Songwriters Hall of Fame, qui récompense les meilleurs auteurs-compositeurs américains.

Publié le 23/01/2026 à 14h51 - Par Laure
Musique. Taylor Swift entre au Hall of fame !
Taylor Swift honorée pour sa carrière. - Eva Rinaldi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Encore un record pour Taylor Swift ! La chanteuse devient à 36 ans la femme la plus jeune à rentrer au Songwriters Hall of Fame. C'est la deuxième tous genres confondus car Stevie Wonder avait eu ce privilège à 33 ans.

Pour postuler, il faut certains critères et pas des moindres : il faut premièrement 20 ans de carrière ! Ensuite il faut soumettre au jury 5 chansons réalisées évidemment par soi-même. Elles doivent représenter son univers et être assez riches pour séduire le jury. Taylor Swift avait présenté All Too Well (10 Minutes Version), Blank Space, Anti-Hero, Love Story et The Last Great American Dynasty. Examen réussi du premier coup pour l'Américaine puisqu'elle a été admise pour cette promotion 2026. Elle sera accompagnée d'autres artistes comme Alanis Morissette.

Parmi les recalés cette année (qui pourront retenter leur chance dans le futur), on compte notamment LL Cool J et Pink.

La cérémonie d'intronisation aura lieu le 11 juin prochain à New York.

Taylor Swift pourrait battre un autre record car elle est maintenant éligible pour la plus haute distinction de l'organisation, le prix Johnny Mercer. Ce prix est attribué “à un ou plusieurs auteurs déjà intronisés au Songwriters Hall of Fame et jugés par le comité de nomination comme ayant établi une histoire d'œuvres créatives exceptionnelles”. Et la plus jeune personne à l'avoir reçu est actuellement Billy Joel, honoré à 52 ans, en 2001. Il lui reste 15 ans pour le battre !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Taylor Swift entre au Hall of fame !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple