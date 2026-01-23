Musique. Taylor Swift entre au Hall of fame !

Encore un record pour Taylor Swift ! La chanteuse devient à 36 ans la femme la plus jeune à rentrer au Songwriters Hall of Fame. C'est la deuxième tous genres confondus car Stevie Wonder avait eu ce privilège à 33 ans.

Pour postuler, il faut certains critères et pas des moindres : il faut premièrement 20 ans de carrière ! Ensuite il faut soumettre au jury 5 chansons réalisées évidemment par soi-même. Elles doivent représenter son univers et être assez riches pour séduire le jury. Taylor Swift avait présenté All Too Well (10 Minutes Version), Blank Space, Anti-Hero, Love Story et The Last Great American Dynasty. Examen réussi du premier coup pour l'Américaine puisqu'elle a été admise pour cette promotion 2026. Elle sera accompagnée d'autres artistes comme Alanis Morissette.

Parmi les recalés cette année (qui pourront retenter leur chance dans le futur), on compte notamment LL Cool J et Pink.

La cérémonie d'intronisation aura lieu le 11 juin prochain à New York.

Taylor Swift pourrait battre un autre record car elle est maintenant éligible pour la plus haute distinction de l'organisation, le prix Johnny Mercer. Ce prix est attribué “à un ou plusieurs auteurs déjà intronisés au Songwriters Hall of Fame et jugés par le comité de nomination comme ayant établi une histoire d'œuvres créatives exceptionnelles”. Et la plus jeune personne à l'avoir reçu est actuellement Billy Joel, honoré à 52 ans, en 2001. Il lui reste 15 ans pour le battre !