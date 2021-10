L'application pour smartphones du Vendée Globe est disponible

Disponible en trois langues (français, anglais et espagnol), l'application pour smartphones du Vendée Globe permettra samedi 10 novembre de suivre le départ des vingt skippers engagés. Au cours de ce tour du monde en solitaire, sans escale ni assistance, les mobinautes pourront assister aux vacations des marins, grâce à ce module.

Toutes les informations relatives à la course seront compilées, à savoir le classement en temps réel, la vitesse des bateaux et leur position, et les conditions météo. Un système d'alerte permet d'ailleurs d'être informé immédiatement d'un événement survenu sur la course.

TELECHARGER L'APPLICATION OFFICIELLE VENDEE GLOBE 2012