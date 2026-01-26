En ce moment Mama sam (live) M
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Jeu. La Cagnotte Tendance Ouest est de retour !

Loisir. Deux fois par jour, Tendance Ouest vous donne la chance de gagner de l'argent comptant. De 100 à 1 500 euros à remporter grâce à la Cagnotte Tendance Ouest !

Publié le 26/01/2026 à 09h00 - Par Kevin
Jeu. La Cagnotte Tendance Ouest est de retour !
La Cagnotte Tendance Ouest est de retour du lundi au vendredi à 8h13 et à 17h13. Jusqu'à 1 500 euros à gagner.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Deux fois par jour, Tendance Ouest vous fait gagner de l'argent. De 100 à 1 500 euros, c'est La Cagnotte Tendance Ouest, chaque jour à 8h13 et 17h13.

Notez le montant de la cagnotte annoncé à la radio. Envoyez CAGNOTTE par SMS au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS) et lorsque Tendance Ouest vous appelle, vous donnez le dernier montant et vous empochez la somme :

- un séjour improvisé à la mer ou à la montagne,

- un plein de carburant ou de courses sans calculer,

- une facture qui disparaît

- un équipement que vous voulez depuis longtemps

- les enfants inscrits à une activité qui leur faisait envie,

- un projet qui démarre enfin, ou des travaux en moins

- ou simplement le plaisir de respirer un peu à la fin du mois.

C'est immédiat, c'est utile, et ça fait du bien. Tirage au sort du lundi au vendredi à 8h13 et 17h13 !

CAGNOTTE par SMS au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS) pour tenter votre chance dès maintenant !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Salle a manger
Salle a manger Gournay-en-Bray (76220) 350€ Découvrir
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Jeu. La Cagnotte Tendance Ouest est de retour !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple