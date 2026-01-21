En ce moment Gabriela KATSEYE
CFA Bâtiment Normandie : venez découvrir les formations aux métiers du bâtiment le 31 janvier prochain

Implanté sur tout le territoire normand, Bâtiment CFA Normandie travaille depuis sa création au développement de la filière du bâtiment. L’organisme propose de découvrir des formations complètes et attractives aux métiers d’aujourd’hui et de demain lors de ses futures Journées Portes Ouvertes.

Publié le 21/01/2026 à 15h12
Bâtiment CFA Normandie offre une grande diversité de formations aux métiers du bâtiment.

Une offre de formation complète aux métiers du bâtiment

Chaque année, ce sont plus de 5000 apprentis qui sont accueillis au sein des différents établissements de Bâtiment CFA Normandie. Les centres d’Alençon, Caen, Coutances, Dieppe, Le Havre, Rouen Lanfry et d’Évreux investissent dans la formation des jeunes de 15 à 29 ans, ainsi que des adultes en reconversion professionnelle.

+ de 60 diplômes allant du CAP au diplôme d’ingénieur (BAC +5) sont ainsi proposés :

  • Études et encadrement
  • Gros œuvre (Maçonnerie, Couverture)
  • Traitement des énergies (Plomberie, Chauffage, Électricité)
  • Bois
  • Finition (Peinture, Sol, Placo, Carrelage)
  • ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur)

Un secteur qui recrute

« Nous adaptons nos formations aux différents besoins des entreprises de la région. Malgré une baisse d’activités annoncée au niveau national pour la construction neuve, le secteur du bâtiment continue de recruter. Il y a notamment des opportunités au niveau de la rénovation ! » précise Stéphane Le Men, directeur de l’Espace Lanfry à Rouen.

Forte de + de 3000 entreprises partenaires, d’un taux de réussite de + de 80 % aux examens et d’un taux d’insertion professionnelle de près de 85 %, CFA Bâtiment Normandie représente l’avenir de cette filière professionnelle.

Des parcours modulables et personnalisés

Afin d’accompagner au mieux ses jeunes, CFA Bâtiment Normandie propose des parcours entièrement modulables et personnalisés (durée ou contenus), tout peut être adapté en fonction du profil des futurs apprentis.

« Il est tout à fait possible, par exemple, d’être diplômé en CAP Menuiserie et de poursuivre avec un CAP Peinture en un an afin de compléter sa formation » et profiter de multi compétences.

Pour cela, chaque centre dispose de plateaux techniques tout équipés, ainsi que d’équipes de formateurs expérimentés et possédant d’excellentes connaissances des métiers du bâtiment et du monde professionnel.

Des Journées Portes Ouvertes à la découverte des centres normands

Afin de faire découvrir ses offres de formation et ses infrastructures, Bâtiment CFA Normandie organise des Journées Portes Ouvertes à différents moments de l’année.

Les centres d’Alençon, Caen, Coutances, Dieppe, Évreux, Le Havre et Rouen seront donc ouverts samedi 31 janvier de 9 h à 13 h, samedi 14 mars de 9 h à 16 h et samedi 13 juin de 9 h à 13 h afin de présenter leurs équipes et de rencontrer les futurs acteurs du bâtiment de demain !

Rendez-vous sur www.batimentcfanormandie.fr pour obtenir plus de renseignements.


Plus d’informations

Site CFA Bâtiment Normandie : www.batimentcfanormandie.fr

Facebook : Bâtiment CFA Normandie

Instagram : batimentcfanormandie

X : Bâtiment CFA Normandie

TikTok : batimentcfanormandie

YouTube : Bâtiment CFA Normandie

Linkedin : Bâtiment CFA Normandie

