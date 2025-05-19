CFA Bâtiment Normandie : les inscriptions sont encore possibles pour la rentrée

Une offre de formation complète aux métiers du bâtiment

La rentrée approche… mais il est encore temps de construire son avenir ! Les 7 CFA du Bâtiment normands restent ouverts aux inscriptions pour se former à un secteur qui recrute !

Chaque année, ce sont plus de 5000 apprentis qui sont accueillis au sein des différents établissements de Bâtiment CFA Normandie. Les centres d’Alençon, Caen, Coutances, Dieppe, Le Havre, Rouen Lanfry et d’Évreux investissent dans la formation des jeunes de 15 à 29 ans, ainsi que des adultes en reconversion professionnelle.

+ de 60 diplômes allant du CAP au diplôme d’ingénieur (BAC +5) sont ainsi proposés :

Études et encadrement

Gros œuvre (Maçonnerie, Couverture)

Traitement des énergies (Plomberie, Chauffage, Électricité)

Bois

Finition (Peinture, Sol, Placo, Carrelage)

ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur)

Un secteur qui recrute

« Nous adaptons nos formations aux différents besoins des entreprises de la région. À la rentrée, nous proposerons ainsi une spécialisation de Solier. Malgré une baisse d’activités annoncée au niveau national pour la construction neuve, le secteur du bâtiment continue de recruter. Il y a notamment des opportunités au niveau de la rénovation ! » précise Stéphane Le Men, directeur de l’Espace Lanfry à Rouen.

Forte de + de 3000 entreprises partenaires, d’un taux de réussite de + de 80 % aux examens et d’un taux d’insertion professionnelle de près de 85 %, CFA Bâtiment Normandie représente l’avenir de cette filière professionnelle.



Des parcours modulables et personnalisés

Afin d’accompagner au mieux ses jeunes, CFA Bâtiment Normandie propose des parcours entièrement modulables et personnalisés. Que ce soit en matière de durée ou de contenus, tout peut être adapté en fonction du profil des futurs apprentis.

« Il est tout à fait possible, par exemple, d’être diplômé en CAP Menuiserie et de poursuivre avec un CAP Peinture en un an afin de compléter sa formation » et profiter de multi compétences.

Pour cela, chaque centre dispose de plateaux techniques tout équipés, ainsi que d’équipes de formateurs expérimentés et possédant d’excellentes connaissances des métiers du bâtiment et du monde professionnel.

Ne ratez pas le train de la rentrée et inscrivez-vous dès maintenant à des formations en alternance pour des métiers passionnants, bien rémunérés et utiles à tous !

Rendez-vous sur www.batimentcfanormandie.fr pour obtenir plus de renseignements sur les différents CFA de Normandie.



Plus d’informations

CFA Bâtiment Normandie : www.batimentcfanormandie.fr

Facebook : Bâtiment CFA Normandie



Instagram : batimentcfanormandie



X : Bâtiment CFA Normandie



TikTok : batimentcfanormandie



YouTube : Bâtiment CFA Normandie



Linkedin : Bâtiment CFA Normandie

