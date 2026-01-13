Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 13 janvier

Bélier
Une petite baisse de tonus due à des doutes et à une hypersensibilité. Pour soigner cela, commencez par vous faire confiance.
Taureau
Dans vos activités professionnelles vous ne manquez pas de courage, vous ne regardez pas les heures, votre hiérarchie en prend note.
Gémeaux
Votre adaptabilité relationnelle et votre indulgence vous font rentrer dans les bonnes grâces de personnes que vous estimez.
Cancer
Aucun nuage à l'horizon. Tout se passe bien dans votre vie sentimentale !
Lion
Des troubles du sommeil peuvent perturber votre forme, vous reposer davantage serait positif.
Vierge
Votre moitié vous surprend par ses bonnes intentions, autant vous dire que vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
Balance
Evitez les achats qui ne sont pas nécessaires car vous pourriez rapidement vous retrouver entouré d'objets inutiles.
Scorpion
Appréciez les moments de tendresse qui vous sont donnés, ne doutez pas à la moindre hésitation, on vous aime.
Sagittaire
Les initiatives et les nouvelles idées sont décuplées. L'ambiance est très dynamique, peut-être un peu trop à votre goût ?
Capricorne
Il y a de l'agitation dans l'air ! Vous allez devoir redoubler d'énergie pour maintenir le cap.
Verseau
Les moments de stress financier sont bel et bien derrière vous, c'est le moment de savourer cette plénitude.
Poissons
Vous avez l'impression que tout coince dans le travail, vous bloquez sur des petits détails
