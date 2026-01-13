En ce moment Man I Need Olivia DEAN
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 13 janvier

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 13/01/2026 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 13 janvier
Bélier

Une petite baisse de tonus due à des doutes et à une hypersensibilité. Pour soigner cela, commencez par vous faire confiance.

Taureau

Dans vos activités professionnelles vous ne manquez pas de courage, vous ne regardez pas les heures, votre hiérarchie en prend note.

Gémeaux

Votre adaptabilité relationnelle et votre indulgence vous font rentrer dans les bonnes grâces de personnes que vous estimez.

Cancer

Aucun nuage à l'horizon. Tout se passe bien dans votre vie sentimentale !

Lion

Des troubles du sommeil peuvent perturber votre forme, vous reposer davantage serait positif.

Vierge

Votre moitié vous surprend par ses bonnes intentions, autant vous dire que vous n'êtes pas au bout de vos surprises.

Balance

Evitez les achats qui ne sont pas nécessaires car vous pourriez rapidement vous retrouver entouré d'objets inutiles.

Scorpion

Appréciez les moments de tendresse qui vous sont donnés, ne doutez pas à la moindre hésitation, on vous aime.

Sagittaire

Les initiatives et les nouvelles idées sont décuplées. L'ambiance est très dynamique, peut-être un peu trop à votre goût ?

Capricorne

Il y a de l'agitation dans l'air ! Vous allez devoir redoubler d'énergie pour maintenir le cap.

Verseau

Les moments de stress financier sont bel et bien derrière vous, c'est le moment de savourer cette plénitude.

Poissons

Vous avez l'impression que tout coince dans le travail, vous bloquez sur des petits détails

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 13 janvier
