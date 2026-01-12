En ce moment La Fille VERNIS ROUGE
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 12 janvier

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 12/01/2026 à 05h00 - Par Laure
Bélier

C'est avec enthousiasme et discernement que vous portez un regard neuf sur votre vie amicale, aujourd'hui.

Taureau

Vous êtes doublement récompensé aujourd'hui car vous avez décidé d'être le baume au cœur de votre partenaire.

Gémeaux

Grâce à vos dons de communication, vous franchissez des frontières et éveillez les intérêts de supérieurs hiérarchiques.

Cancer

Chassez votre ego et faites ce que vous avez à faire. Faites-le dans l'idée d'apporter un plus dans votre vie.

Lion 

C'est un jour parfait pour des échanges constructifs, c'est l'heure de la critique, de l'analyse et des bilans.

Vierge

Vous vous montrez plus enthousiaste et déterminé que jamais, aujourd'hui. Suivez vos nouvelles priorités.

Balance

Gardez votre esprit critique et la fermeté de vos opinions pour bénéficier, par ailleurs, d'une créativité accrue.

Scorpion

La complicité régnera en maître sur vos relations amoureuses.

Sagittaire

Malgré un emploi du temps chargé vous trouvez toujours un moment pour une pause en amoureux.

Capricorne

Grâce à votre vivacité d'esprit, vous repérez les bons plans. Pour garder une stabilité, limitez les achats impulsifs.

Verseau

Vous accordez votre confiance assez rapidement, vous devez rester méfiant envers certaines personnes.

Poissons

Si une personne souhaite vous apporter son aide, par fierté, ne la refusez pas.

