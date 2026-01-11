Place du commerce. Des fleurs, des cartes Pokémon et des bijoux

En ce moment Pourquoi tu restes Amel BENT
Economie. Un magasin de fleurs et produits du terroir a ouvert à la Bouille. A Rouen, ce sont deux boutiques de cartes Pokémon et de bijoux.

Publié le 11/01/2026 à 17h00 - Par Justine Carrère
Un nouveau magasin de fleurs et de produits normands a ouvert à la Bouille. A Rouen, un nouveau magasin de cartes Pokémon a ouvert et une nouvelle boutique de bijoux a ouvert aux Docks76. - Justine Carrère

En ce début d'année, trois nouveautés sont à découvrir à la Bouille et à Rouen. Il s'agit du magasin Fleurs et terroir, de Star & Co et de Sohaïa.

Des fleurs, des cartes et des bijoux

Fleurs et terroir a ouvert au 7 quai Hector Malot, à la Bouille. Il s'agit d'une boutique de vente de fleurs avec un rayon de produits du terroir : rillettes, miel, thé, bougie. Elle est ouverte mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le dimanche et jours fériés, de 9h à 12h. A Rouen, une nouvelle boutique de cartes Pokémon a ouvert : Star & Co. Elle se situe au 31 boulevard des Belges. On retrouve des cartes Pokémon et bientôt d'autres cartes à collectionner. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Dans le centre commercial des Docks76, une nouvelle boutique de bijoux fantaisie a ouvert, c'est Sohaïa. Elle est ouverte du lundi au samedi de 10h à 20h. Sur place, vous retrouverez plusieurs modèles de colliers, de bracelets, de bagues et de boucles d'oreilles. Toutes les créations sont en acier inoxydable, en laiton doré, en plaqué or ou argent massif.

Fleurs et terroir, nouvelle boutique

Barbara Trelcat est la gérante de la boutique Fleurs et terroir à La Bouille, près de Rouen. - Mairie de La Bouille

Celle-ci s'est installée au 7 quai Hector Malot à La Bouille, près de Rouen. Elle est ouverte du mardi au samedi dès 9h puis dès 14h sauf dimanche et les jours fériés.

"Dans ma boutique, on retrouve des fleurs, des plantes et aussi des produits normands", assure Barbara Trelcat, la gérante. Parmi les produits du terroir issus de Normandie, vous retrouverez sur place des terrines, des thés, du miel et même du calvados et du whisky.

Les cartes Pokémon à l'honneur chez Star & Co

David Demeur est le gérant de la boutique de cartes Pokémon Star & Co à Rouen. - Justine Carrère

Cette nouvelle boutique a ouvert au 31 boulevard des Belges à Rouen. Les clients y sont accueillis du mardi au samedi, de 10h à 19h.

"On vend des cartes Pokémon, on fait des estimations et on organise des événements", assure David Demeur, gérant de Star & Co. Les prix des cartes varient entre un et plusieurs centaines d'euros. Il s'agit en effet de jeux de cartes pour les collectionneurs amateurs ou aguerris.

La bijouterie Sohaïa aux Docks76

Nathalie Ridel est la responsable de la bijouterie Sohaïa à Rouen et Andréa Parisot est vendeuse. - Christian Pedron

Cette boutique propose des bijoux de haute fantaisie. Elle se situe au 1er étage des Docks76 et est ouverte du lundi au samedi de 10h à 20h.

Les bijoux proposés sont des créations françaises faites main. "Nous sélectionnons chaque matière et pierre pour créer des pièces uniques, empreintes de finesse", assure Nathalie Ridel, responsable, qui travaille avec Andréa Parisot, vendeuse. Des bijoux pour hommes sont aussi en vente.

