Place du commerce. Des fleurs, des cartes Pokémon et des bijoux

En ce début d'année, trois nouveautés sont à découvrir à la Bouille et à Rouen. Il s'agit du magasin Fleurs et terroir, de Star & Co et de Sohaïa.

Des fleurs, des cartes et des bijoux

Fleurs et terroir a ouvert au 7 quai Hector Malot, à la Bouille. Il s'agit d'une boutique de vente de fleurs avec un rayon de produits du terroir : rillettes, miel, thé, bougie. Elle est ouverte mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le dimanche et jours fériés, de 9h à 12h. A Rouen, une nouvelle boutique de cartes Pokémon a ouvert : Star & Co. Elle se situe au 31 boulevard des Belges. On retrouve des cartes Pokémon et bientôt d'autres cartes à collectionner. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Dans le centre commercial des Docks76, une nouvelle boutique de bijoux fantaisie a ouvert, c'est Sohaïa. Elle est ouverte du lundi au samedi de 10h à 20h. Sur place, vous retrouverez plusieurs modèles de colliers, de bracelets, de bagues et de boucles d'oreilles. Toutes les créations sont en acier inoxydable, en laiton doré, en plaqué or ou argent massif.