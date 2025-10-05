Place du commerce en Seine-Maritime. Bar, technologie et constructeur de maisons

Cette semaine, trois nouveautés sont à découvrir : le nouveau bar Le Tarmac près de la place Saint-Marc, le nouveau magasin Darty des Docks76 à Rouen et la nouvelle agence Maisons Alysia à Barentin.
Bar, électroménager et maisons
Dans le centre-ville de Rouen, le bar Alafût situé au 106 rue Martainville a fermé ses portes. Il a été remplacé par Le Tarmac. Sur place, on découvre une décoration originale qui fait référence aux avions. On y boit des bières, des cocktails et on y mange des tapas du lundi au mercredi de 17h à minuit, du jeudi au dimanche jusqu'à 2h du matin et le dimanche de 10h30 à 16h. Toujours à Rouen, le centre commercial des Docks76 accueille une nouvelle enseigne au rez-de-chaussée : Darty, spécialiste de l'électroménager et du multimédia. Des appareils de cuisine, des téléphones, des tablettes sont en vente de 10h à 20h.
A Barentin, le constructeur Maisons Alysia a ouvert une nouvelle agence en juillet. Elle se situe au 271B rue Denis Papin. Les clients y sont accueillis le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h puis de 14h à 18h, mercredi en continu et vendredi jusqu'à 17h.
Le bar Le Tarmac remplace Alafût
Il s'est installé au 106 rue Martainville à Rouen près de la place Saint-Marc. Il est ouvert du lundi au samedi dès 17h et le dimanche dès 10h30.
Depuis le 9 septembre, "on propose de la bière kraft artisanale, de la bière belge et des cocktails création", énumère Maxime Chatelot, serveur au sein du Tarmac. Sur place, on peut aussi déguster des planches de charcuteries, de fromages et même des acras et des sandwichs.
Un nouveau magasin Darty aux Docks76
Il s'est installé au rez-de-chaussée du centre commercial Docks76 à Rouen. Le magasin est ouvert aux clients du lundi au samedi de 10h à 20h.
Dans ce nouveau magasin Darty "on retrouve tous les types de produits", assure Carlos Araujo, directeur. Des télévisions, des ordinateurs, des téléphones et du petit électroménager comme des bouilloires ou des aspirateurs sont en vente. Des lave-linge et sèche-linge sont aussi en rayon.
Maisons Alysia, constructeur de maisons
Cette agence se situe au 217B rue Denis Papin à Barentin. Elle est ouverte du lundi au jeudi de 9h à 18h sauf le midi et jusqu'à 17h le vendredi.
Professionnel du bâtiment, Wilfried Duboc a lancé sa propre agence avec son épouse Ana Duboc. "Nous accompagnons chaque client du premier rendez-vous jusqu'à la remise des clés", précise Wilfried Duboc. Leur objectif : rendre la construction d'une maison individuelle accessible.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.