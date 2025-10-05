Place du commerce en Seine-Maritime. Bar, technologie et constructeur de maisons

Cette semaine, trois nouveautés sont à découvrir : le nouveau bar Le Tarmac près de la place Saint-Marc, le nouveau magasin Darty des Docks76 à Rouen et la nouvelle agence Maisons Alysia à Barentin.

Bar, électroménager et maisons

Dans le centre-ville de Rouen, le bar Alafût situé au 106 rue Martainville a fermé ses portes. Il a été remplacé par Le Tarmac. Sur place, on découvre une décoration originale qui fait référence aux avions. On y boit des bières, des cocktails et on y mange des tapas du lundi au mercredi de 17h à minuit, du jeudi au dimanche jusqu'à 2h du matin et le dimanche de 10h30 à 16h. Toujours à Rouen, le centre commercial des Docks76 accueille une nouvelle enseigne au rez-de-chaussée : Darty, spécialiste de l'électroménager et du multimédia. Des appareils de cuisine, des téléphones, des tablettes sont en vente de 10h à 20h.

A Barentin, le constructeur Maisons Alysia a ouvert une nouvelle agence en juillet. Elle se situe au 271B rue Denis Papin. Les clients y sont accueillis le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h puis de 14h à 18h, mercredi en continu et vendredi jusqu'à 17h.