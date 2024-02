Place du commerce. Des nouvelles enseignes du côté de Barentin

Ce nouveau magasin a ouvert sur le Parvis des Senteurs 3 à Pissy-Pôville/Barentin. Les clients peuvent s'y rendre de 9h à 19h et le dimanche de 10h jusqu'à 18h.

On y trouve tout ce qui concerne la décoration d'un habitat : des luminaires, de l'ameublement, des vases et même des salons de jardin. "On propose aussi tout ce qu'il faut pour les fêtes, mariages, naissances, carnaval et Noël", précise Florence Letellier, la directrice du lieu.