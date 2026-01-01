Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 1er janvier

Bélier

Ne vous forcez pas à accepter des invitations, aujourd'hui… Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même dans le calme.

Taureau

Vous comptez bien profiter pleinement des moments en famille en ce premier jour de l'an et vous avez raison !

Gémeaux

En ce premier jour de l'an, vous pourriez faire une rencontre exceptionnelle, avec une personne qui fera bondir votre cœur.

Cancer

Votre joie de vivre est communicative dans votre clan amical. Voilà de quoi mettre une bonne ambiance pour bien commencer l'année !

Lion

L'heure est au repos et au bilan. Profitez-en pour établir votre liste de bonnes résolutions pour 2026.

Vierge

Le climat au beau fixe dans votre vie amoureuse vous permet de rester positif, voilà de quoi bien commencer cette nouvelle année !

Balance

Une bonne résolution à prendre pour 2026 ? Apprenez à écouter votre corps lorsqu'il a besoin de repos !

Scorpion

Un peu de méditation vous aidera à rééquilibrer votre énergie en ce premier jour de l'année 2026.

Sagittaire

Vous déborderez d'énergie, un peu de sport pour bien commencer l'année vous serait profitable.

Capricorne

Vous pouvez faire quelques exercices, afin de brûler efficacement ces quelques calories que vous avez englouties pendant votre réveillon !

Verseau

Une reprise à plein régime s'annonce pour vous, pas le temps de discuter et cela vous va comme un gant…

Poissons

Vous avez encore besoin de sortir, de voir du monde, vous n'êtes pas près de vous poser…