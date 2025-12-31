En ce moment Seven Nation Army The White Stripes
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 31 décembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 31/12/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Il y a de la fiesta dans l'air ! Vous ne tenez pas en place. D'ailleurs, pourquoi se cantonner à une seule fête ?

Taureau

Laissez-vous guider par vos amis, surtout s'ils vous proposent un réveillon de fête et de danse, sans débats anxiogènes.

Gémeaux

Pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre, vous démontrerez que l'on peut s'amuser sans argent, ou, du moins, sans être obligé de dépenser à tout-va !

Cancer

Grasse matinée, une petite sieste l'après-midi, vous ferez tout pour être en forme ce soir… et cette nuit !

Lion

Il y a ceux que vous aimez et ceux que vous aimez moins… et pour ces derniers vous êtes décidé à ne point faire d'efforts.

Vierge

Vous avez besoin d'une parenthèse enchantée alors place aux bonnes ondes : vive la paix et la fête !

Balance

Un ami vous sollicite pour une soirée à refaire le monde ! Votre tempérament boute-en-train séduit votre clan.

Scorpion

Une personne chère peut être source d'inquiétude. Tâchez d'alléger l'atmosphère et proposez des solutions pour l'aider en 2026 !

Sagittaire

Vous avez envie de vous amuser sans contraintes et vous êtes un peu frustré car tout ne tourne pas forcément comme vous le voudriez.

Capricorne

C'est avec une pointe de nostalgie ou d'émotion que vous regardez une dernière fois l'année écoulée.

Verseau

Vous êtes en pleine forme pour fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre. Vous avez besoin de vous défouler, quitte à faire du sport avant de commencer la soirée.

Poissons

Vous pourriez décider de passer le réveillon de la Saint-Sylvestre en compagnie de votre belle-famille. Pas de guerre froide au programme…

