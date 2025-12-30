En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 30 décembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 30/12/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

C'est le moment propice pour faire une déclaration d'amour ou une demande en mariage.

Taureau

Trouvez le temps de faire un peu d'exercice physique, surtout si vous avez un travail sédentaire.

Gémeaux

Le travail en solo vous réussira mieux, on ne vous reçoit pas cinq sur cinq, alors un bon conseil : restez zen.

Cancer

Une personne bien intentionnée de votre entourage vous donne des bons conseils qui porteront rapidement leurs fruits.

Lion

Il est temps de mettre certaines questions à plat avec votre moitié. Vous devez trouver comment engager la conversation.

Vierge

Faites un effort pour garder les pieds sur terre. Vous avez tendance à vous croire intouchable.

Balance

Si votre cœur est libre, vous pourriez faire fuir une personne en vous montrant un peu trop direct.

Scorpion

C'est le moment de prendre de bonnes résolutions comme se remettre au sport ou arrêter de fumer.

Sagittaire

Si vos proches ne sont pas en accord avec vos choix, faites semblant d'écouter puis faites ce que vous avez envie de faire, vous éviterez les conflits.

Capricorne

Vous avez fourni beaucoup d'efforts, ce n'est pas le moment de renoncer à vos acquis

Verseau

Pourquoi ne pas échanger des objets avec des proches, des amis, pour redécorer une pièce à moindres frais ?

Poissons

Montrez-vous audacieux, efficace, volontaire avec les autres. Des tâches importantes vous attendent

