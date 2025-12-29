En ce moment I love you always forever Donna LEWIS
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 29 décembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 29/12/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Vous écoutez rarement les conseils de vos proches mais cette fois, ça pourrait vous porter préjudice.

Taureau

Vos idées innovantes ne seront pas du goût de tous, et l'on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues.

Gémeaux

Ne soyez pas inquiet pour votre couple, un peu d'insouciance fera probablement du bien si vous ne réagissez pas de façon trop excessive.

Cancer

Ne vous laissez pas influencer par votre entourage, prenez vos décisions tout seul !

Lion

Vos proches et vos amis de longue date seront présents pour vous soutenir en toutes circonstances.

Vierge

En amour, si vous étiez dans l'attente, pour vous les choses évoluent positivement.

Balance

Il y a des corvées qui sont plus faciles à faire à deux. Demandez donc un coup de main à votre moitié.

Scorpion

N'hésitez pas à vous retirer d'un projet, le doute que vous avez actuellement est bien fondé.

Sagittaire

Apprenez à dire non si vous ne voulez pas vous laisser submerger par les responsabilités.

Capricorne

Ce n'est pas le moment de vous lancer dans de grandes opérations, la nuit porte conseil et vous rechargera dans le bon sens.

Verseau

Ne vous mettez pas une pression inutile ! Personne ne vous demande d'en faire autant !

Poissons

Votre réalisme sera votre force ! Vous aurez des facilités à passer outre les menus défauts… de l'autre comme des vôtres.

