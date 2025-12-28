En ce moment Where is my husband ? RAYE
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 28 décembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 28/12/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 28 décembre
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Votre vitalité sera des plus fortes. Cela vient de l'attention que vous portez à votre santé depuis un moment.

Taureau

Attention à votre franchise un peu brutale afin d'éviter des inimitiés inutiles.

Gémeaux

Vous alternerez des instants d'activité avec des moments de farniente.

Cancer

La forme est présente et votre moral est au top. Profitez-en !

Lion

Vous êtes amoureux comme au premier jour de votre rencontre et aujourd'hui vous osez le lui dire !

Vierge

N'engagez rien de nouveau en ce jour de repos. Faites le point sur votre chemin parcouru en parlant avec vos proches.

Balance

Le moment est venu de prendre des initiatives et de partager vos bonnes idées.

Scorpion

Ne vous laissez pas influencer par votre entourage, vivez les choses comme vous les ressentez.

Sagittaire

Vous avez tendance à privilégier l'image que vous donnez plutôt que d'être sincère. Cela ne vous apportera rien de bon.

Capricorne

Cette journée risque d'être neutre. Ne lancez rien de nouveau et acceptez la routine.

Verseau

Le moment est venu de sortir de votre bulle, d'aller au-devant des autres, de faire part de vos projets.

Poissons

Vous aurez l'art et la manière de présenter vos projets à votre moitié, de façon qu'il ne trouve rien à y redire.

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 28 décembre
