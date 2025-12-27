Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 27 décembre

Bélier

On vous aime beaucoup plus que vous ne le supposez. Si vous vous sentiez seul ce n'est plus le cas.

Taureau

Un vent nouveau souffle au-dessus de votre tête. Entre changements et opportunités, la situation se précise.

Gémeaux

Il y a des dispositions à prendre rapidement, des choix à faire sans plus attendre.

Cancer

Si vous en avez la possibilité, détendez-vous et évadez-vous par la lecture, la promenade ou, simplement, la méditation.

Lion

Vous allez recevoir des nouvelles agréables. Vous serez d'humeur combative, résolu à vous approcher de vos buts.

Vierge

Si ces derniers temps, quelques négligences vous ont fait perdre du temps, vous pourrez toujours vous rattraper.

Balance

Particulièrement dynamique, vous n'hésiterez pas à vous imposer, à relever des défis et à encaisser des situations difficiles.

Scorpion

Votre confiance en vous fera des envieux, et cela risque de vous entraîner dans des quiproquos.

Sagittaire

Il y a du changement dans l'air. Ceci ne sera pas pour vous déplaire ! Vous aurez des conversations agréables et tisserez de nouveaux liens.

Capricorne

Journée spéciale et intense sur le plan sentimental. Vous êtes pleinement heureux !

Verseau

Les échanges en famille seront très agréables. Pour certains d'entre vous, une bonne nouvelle vous remplira de joie.

Poissons

Des divertissements agréables sont au rendez-vous. Si des amis vous sortent de vos habitudes, laissez-vous faire !