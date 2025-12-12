En ce moment One call away Charlie PUTH
Rouen. "Voyage aux pays des couleurs", un ciné-concert poétique aux Beaux-Arts

Loisir. Création inédite de la compagnie rouennaise des amis de FantomUs, ce ciné-concert propose un voyage au coeur des œuvres picturales, samedi 13 décembre 2025 au Musée des Beaux-Arts de Rouen.

Publié le 12/12/2025 à 15h00 - Par Elodie Laval
"Nous naviguons dans un "folklore imaginaire - musiques du monde, rock et musiques électroniques - mis au service de l'émotion", précise Nicolas Lelièvre - Perroud-Mellier

Le Musée des Beaux-Arts de Rouen propose un nouveau ciné-concert, samedi 13 décembre 2025. Créé de A à Z par la compagnie des amis de FantomUs, ce spectacle explore en musique les émotions portées par les couleurs, en se plongeant dans des œuvres picturales de différentes époques et cultures. Conçu comme un conte, il suit les aventures de petits personnages qui, comme par magie, vont entrer dans les tableaux pour aller à la recherche des couleurs, sur une musique originale composée par Nicolas Lelièvre, Olivier Hüe et un instrumentarium unique.

"Sortir des sentiers battus"

"Nous nous définissons comme des chasseurs de sons", explique Nicolas Lelièvre. Les sons de la nature et de toutes les cultures humaines les inspirent. "Nous sommes multi-instrumentistes et notre but est de sortir des sentiers battus, non pas pour surprendre, mais pour émouvoir." Afin de rendre l'art accessible à tous, ils naviguent d'Hokusai, à Rembrandt, de Van Gogh à Bastia dans une animation vidéo/dessin animé crée par Marc Perroud et Marie Mellier.

Pratique. Samedi 13 décembre à 10h30 au Musée des Beaux-Arts de Rouen. 5€.

