Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 3 décembre

Bélier

Vous pourrez franchir une nouvelle étape en donnant à votre relation un tour plus constructif.

Taureau

L'amour est au rendez-vous surtout si votre cœur est à prendre. Vous verrez la vie en rose.

Gémeaux

Sans vous priver, évitez tout de même les aliments ou les boissons trop sucrés !

Cancer

Ne cédez pas à vos envies et vous pourrez largement tenir votre budget jusqu'à la fin du mois.

Lion

De nouveaux horizons sentimentaux s'ouvrent, que ce soit par le biais d'une rencontre frappante, ou d'une prise de conscience.

Vierge

Le stress diminue, vous serez moins tendu mais une petite baisse de tonus est à prévoir.

Balance

Une petite conversation devant la machine à café pourrait vous ouvrir de nouvelles perspectives.

Scorpion

Faites preuve de diplomatie et vous parviendrez à imposer certaines de vos idées qui jusque-là trouvaient porte close.

Sagittaire

Vous comprendrez plus facilement les situations complexes et affronterez avec plus de sagesse les épreuves du quotidien.

Capricorne

Vous devriez faire quelques minutes d'étirements et d'assouplissements tous les jours.

Verseau

Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué ! Il n'est pas toujours bon d'anticiper.

Poissons

L'animation sera au rendez-vous dans votre vie conjugale.