La 35e édition du Salon de l’Etudiant à Caen ouvre ses portes les 12 et 13 décembre 2025

Organisé en partenariat avec l’Académie de Normandie, la Ville de Caen et l’Université de Caen Normandie, le 35e Salon de l’Etudiant de Caen prendra place les vendredi 12 et samedi 13 décembre prochain. Un rendez-vous incontournable de l’orientation pour s’informer sur les formations post-bac et la vie étudiante et se préparer à Parcoursup.

Publié le 28/11/2025 à 13h33
Le Salon de l’Etudiant de Caen, le rendez-vous orientation pour les lycéens et leurs parents.

L’Etudiant : partenaire privilégié de l’orientation des jeunes

Créé en 1972, L’Etudiant est un média qui accompagne les jeunes dans l’orientation depuis plus de 50 ans. Son objectif ? Informer les lycéens et futurs étudiants sur les parcours d’études existants et les accompagner efficacement dans leur orientation.

C’est de cette volonté d’offrir les meilleures chances aux étudiants post-bac qu’est né le concept de Salon de l’Etudiant. Le groupe est aujourd’hui présent dans plus de 120 villes françaises, à l’instar de Caen.

Le rendez-vous incontournable des lycées de Normandie

Vous êtes au lycée ou en études supérieures ? Vous réfléchissez à votre futur parcours de formation ?

Le Salon de l’Etudiant 2025 à Caen est le rendez-vous incontournable pour obtenir toutes les informations essentielles à votre orientation. Il est accessible gratuitement, sur inscription sur le site.

Organisé les vendredi 12 et samedi 13 décembre de 9 h à 17 h, l’événement est l’occasion de rencontrer tous les acteurs de la formation post-bac. La liste des exposants présents est accessible en ligne.

Au programme de ces deux jours :

  • Informations sur les formations, écoles, universités et métiers
  • Conseils pratiques
  • Focus sur les dossiers de candidature et les débouchés
  • Échanges avec des professionnels de l’éducation et des associations de vie étudiante
  • Ateliers, stands d’informations et conférences

Le CIO et l’Agence de l’orientation et des métiers de Normandie seront également disponibles pour répondre à toutes les questions.

Les temps forts du Salon

Les journalistes de l’Etudiant, accompagnés de professionnels et d’acteurs de l’orientation, seront présents vendredi et samedi pour animer des conférences sur différentes thématiques comme : Suivre des études scientifiques et technologiques (12/12 à 10 h), Se former aux métiers de l’intelligence artificielle, du Web et du numérique à l’université (12/12 à 10 h 30), De la construction de son projet d’orientation à Parcoursup (13/12 à 11 h 30), Sciences, des métiers du féminin (13/12 à 14 h) ou Les métiers de la santé, de la recherche médicale et du paramédical (13/12 à 14 h 30).

Ces temps forts de l’événement sont l’occasion de bénéficier de conseils d’experts et d’obtenir toutes les réponses concernant son projet d’études.

Salon de l’Etudiant à Caen

Parc des Expositions – Hall 2, rue Joseph Philippon (via boulevard Yves Guillou) 14000 Caen

Plus d’informations

