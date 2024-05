Rouen. Premiers résultats de Parcoursup : "J'étais un peu déçu au début"

L'avenir des lycéens rouennais se précise. Jeudi 30 mai en fin de journée, la phase d'admission Parcoursup a débuté. Les candidats ont pu alors consulter les premières réponses des formations à leurs vœux. A Rouen, certains élèves de terminale au lycée Corneille ont eu de belles surprises.

"Je ne m'attendais pas à être sur liste d'attente pour Henri IV"

"Je suis pris au lycée Corneille en MPSI, ça, c'est mon résultat le plus important. Je suis aussi sur liste d'attente pour la Prépa MPSI [mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur N.D.L.R] de Henry IV à Paris", assure Swan Groult, en terminale en spécialité maths-physique au lycée Corneille de Rouen. "J'étais très content, je ne m'attendais pas à être sur liste d'attente pour Henri IV", raconte-t-il, parce qu'il s'agit d'une classe prépa très sélective. Avant de se décider, il attend "d'avoir les résultats de Henri IV".

Swan Groult et Madeleine Sautai, tous les deux en terminale à Corneille à Rouen, ont reçu leurs premiers résultats Parcoursup.

De son côté, sa camarade Madeleine Sautai a été acceptée en "Prépa PCSI [physique chimie et sciences de l'ingénieur N.D.L.R] et MP2I [mathématiques, physique, ingénierie et informatique N.D.L.R] à Corneille et je suis sur liste d'attente pour MPSI à Corneille et j'ai aussi été acceptée en Prépa MPSI à Caen", ajoute-t-elle. "J'étais très contente d'avoir été acceptée au moins quelque part, c'est une protection", poursuit la lycéenne.

"J'ai été accepté en licence accès santé"

Léo Al Zahran, qui est en terminale avec comme spécialité maths et physique était lui aussi très content de ses premiers résultats. "J'ai été accepté en Licence accès santé, mais je n'ai pas été accepté en PASS pour faire médecine. J'ai aussi été accepté dans plusieurs écoles de commerces post-bac", indique-t-il. Pour son camarade Arthur Guéraiche, en spécialité SVP et physique chimie, "moi ce n'était pas trop stressant parce que j'avais choisi comme vœux une licence de droit. Le stress n'était pas là contrairement à ceux qui demandent médecine !", lance-t-il en souriant.

Quant à Hugo Lefebvre, il avait demandé Science Po, mais n'a pas été accepté. "J'avais aussi mis dans mes vœux Prépa Hypokhâgne et j'ai été accepté à Versailles, Lyon et peut-être à Paris aussi j'espère", livre-t-il. "J'étais un peu déçu au début et finalement avec le recul j'étais content", confie le lycéen.