Rouen. La plateforme Parcoursup ouverte aux élèves de Seconde et de Première : qu'en pensent-ils ?

Quelle formation choisir ? C'est la question que doivent actuellement se poser les futurs étudiants. Un mois après l'ouverture du nouveau site d'information Parcoursup permettant aux candidats de consulter l'offre de formation disponible, la phase d'inscription et de formulation des vœux de Parcoursup a débuté ce mercredi 17 janvier. La nouveauté cette année, c'est qu'en plus des Terminales, les élèves en seconde et en première peuvent aussi y accéder.

Les lycéens rouennais se sentent-ils concernés par ce changement ?

"Ce n'est pas très clair pour nous"

"On ne nous communique pas assez sur le fonctionnement deParcoursup", livre Lucas Contesse, en première au lycée Camille Saint-Saëns à Rouen. "Ce n'est pas très clair pour nous. Même si c'est ouvert, je ne me sens pas du tout concerné par ça". Pauline Jean-Cavelier, est quant à elle en Seconde dans le même établissement. Selon elle, "plus on commence à y réfléchir tôt, mieux c'est. Comme ça, on peut faire des choix plus réfléchis". De son côté, Alexandre Houel en première, trouve que l'idée est bonne. "J'ai vu des terminales qui pouvaient beaucoup stresser toute l'année à ce sujet. C'est bien qu'on puisse se renseigner aussi tôt sur notre avenir".

10 vœux maximum à formuler

"Les candidats auront jusqu'au jeudi 14 mars 2024 inclus pour formuler dix vœux maximum, non hiérarchisés, puis jusqu'au mercredi 3 avril 2024 inclus pour finaliser leur dossier et confirmer leurs vœux", indique le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Une fois les dossiers analysés par les enseignants des formations supérieures, ils "recevront une réponse pour chacun de leurs vœux le 30 mai 2024". A noter également que les propositions d'admission seront envoyées tout au long de la phase d'admission principale, qui sera close le vendredi 12 juillet 2024, à l'issue des résultats du baccalauréat.