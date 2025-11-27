En ce moment Relax, take it easy MIKA
Rouen. Florent Pagny en dit plus sur son prochain album

Loisir. Florent Pagny prépare son grand retour en dévoilant un nouvel album rempli de collaborations inattendues qu'il a déjà annoncées sur la scène de "Taratata". Un projet qui accompagnera sa tournée 2026.

Publié le 27/11/2025 à 18h08 - Par Kevin
Florent Pagny prépare déjà son retour avec un nouvel album prévu pour 2026 alors qu'il sera en tournée. - Youtube Florent Pagny

Florent Pagny n'a pas l'intention de lever le pied. Tandis que Grandeur nature poursuit son joli parcours avec près de 70 000 exemplaires écoulés, le chanteur a surpris son public en révélant l'existence d'un tout nouvel album lors de l'émission "Florent Pagny fait son Taratata", qui sera diffusée samedi soir sur France 2.

Sur scène, devant 4 000 personnes, il a même présenté un premier morceau, En musique, conçu et interprété avec Benjamin Biolay.

Plusieurs grands noms de la chanson française ont participé

Pour ce 23e opus, l'artiste a réuni plusieurs visages familiers : Christophe Maé, Marc Lavoine, mais aussi son neveu Matthias. Il retrouvera également Al. Hy, remarquée dans la saison inaugurale de The Voice et dans l'édition All Stars. Ensemble, ils signeront un duo inédit qui devrait raviver de beaux souvenirs aux amateurs du télé-crochet.

Annoncée pour accompagner sa tournée 2026, cette nouvelle réalisation promet une collection de titres variés et de collaborations marquantes, confirmant une fois de plus la vitalité et la longévité de la carrière de Florent Pagny. A noter que le chanteur passera par le zénith de Rouen du 16 au 22 février 2026.

