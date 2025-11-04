En ce moment 12 to 12 SOMBR
Musique. Kyo signe son grand retour avec "Ultraviolent"

Culture. Le groupe Kyo revient avec un nouvel album intense et inspiré : "Ultraviolent", composé de 12 nouveaux titres, disponible depuis vendredi 31 octobre 2025.

Publié le 04/11/2025 à 09h21 - Par Kevin
Kyo vient de sortir de son nouvel album "Ultraviolent", disponible depuis vendredi 31 octobre 2025. - Melanie Lhote - Facebook Kyo

Kyo est de retour avec un nouvel album : "Ultraviolent", sorti vendredi 31 octobre, 20 ans après le succès de leur opus Le chemin.

Le groupe a travaillé dans un studio à l'écart du bruit médiatique, laissant place à la spontanéité et à la créativité. Résultat : un disque sincère, entre guitares puissantes et sons électroniques, qui mélange énergie et émotions.

Des titres comme Hors du temps ou K17 montrent cette alchimie entre passé et présent, tandis que le morceau Ultraviolent reflète la maturité du groupe.

Avec 12 nouvelles chansons, l'album aborde l'amour, le temps qui passe et les relations humaines, avec un mélange de douceur et de tension. Kyo propose un disque à découvrir absolument, déjà porté par le single Hors du temps, et qui capture parfaitement l'époque d'aujourd'hui.

Pour le moment, le groupe n'a pas annoncé de tournée mais il prévoit déjà un show exceptionnel à Paris La Défense Arena samedi 13 mars 2027.

