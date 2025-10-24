Musique. Eloïz sort son deuxième album : "Les grands espaces"

Après un premier disque qui s'est écoulé à 25 000 exemplaires et cumulé plus de 100 millions de streams, Eloïz, que l'on avait reçue au Tendance Live de Granville le 14 juin 2024, s'impose comme l'une des voix les plus singulières de la nouvelle scène française.

Son parcours est déjà jalonné de succès : un single de platine avec Hey Bro et un single d'or avec Comment tu vas ? en duo avec Ridsa.

La chanteuse de 26 ans sort ce vendredi 24 octobre 2025 "Les grands espaces", son nouvel album à l'identité musicale unique, entre folk, pop et country. Inspirée par les grands espaces de l'Ouest américain, elle propose un univers lumineux et libre où guitares, banjos et violons nous emmènent loin.

Dans cet album, l'artiste originaire du Nord offre des duos exceptionnels avec Gaëtan Roussel ou encore Florent Pagny sur le titre Plus le même soleil. Eloïz est plus que ravi de partagé ce titre avec son "idole numéro 1".