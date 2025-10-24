En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Eloïz sort son deuxième album : "Les grands espaces"

Loisir. "Les grands espaces", voilà le titre du deuxième album de la chanteuse Eloïz, un opus qui propose un véritable road trip musical, rempli d'émotions et de liberté, sorti ce vendredi 24 octobre.

Publié le 24/10/2025 à 16h58 - Par Kevin
Musique. Eloïz sort son deuxième album : "Les grands espaces"
La chanteuse de 26 ans Eloïz sort ce vendredi 24 octobre 2025 son nouvel album "Les grands espaces" - Youtube - Eloïz

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après un premier disque qui s'est écoulé à 25 000 exemplaires et cumulé plus de 100 millions de streams, Eloïz, que l'on avait reçue au Tendance Live de Granville le 14 juin 2024, s'impose comme l'une des voix les plus singulières de la nouvelle scène française.

Son parcours est déjà jalonné de succès : un single de platine avec Hey Bro et un single d'or avec Comment tu vas ? en duo avec Ridsa.

La chanteuse de 26 ans sort ce vendredi 24 octobre 2025 "Les grands espaces", son nouvel album à l'identité musicale unique, entre folk, pop et country. Inspirée par les grands espaces de l'Ouest américain, elle propose un univers lumineux et libre où guitares, banjos et violons nous emmènent loin.

Dans cet album, l'artiste originaire du Nord offre des duos exceptionnels avec Gaëtan Roussel ou encore Florent Pagny sur le titre Plus le même soleil. Eloïz est plus que ravi de partagé ce titre avec son "idole numéro 1".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Eloïz sort son deuxième album : "Les grands espaces"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple