Hors Normandie. Le DJ français The Avener sortira un nouvel album en 2019

Bonne nouvelle pour les amateurs de musique house: le DJ niçois The Avener sortira son deuxième album début 2019. C'est quatre ans après son premier opus "The Wanderings of The Avener"qui avait connu un succès mondial avec plus d'un million de ventes, porté notamment par "Fade out lines" ou "Castle in te snow".

Dans ce nouvel album figurera un titre déjà dévoilé par l'artiste de 31 ans: un remix de "Master of war" de Bob Dylan sorti en 1963. L'Américain a d'ailleurs donné son avis sur le titre et heureusement, il est très positif.

Le titre est déjà disponible ICI. Pour l'album, encore quelques mois de patience!

