

Musique. Benjamin Biolay s'apprête à sortir "Le Disque Bleu" vendredi

Culture. Benjamin Biolay sort son onzième album "Le Disque Bleu", déjà disponible en précommande, vendredi 17 octobre. Il va également partir en tournée dans toute la France.

Publié le 15/10/2025 à 18h07 - Par Kevin
Benjamin Biolay sort "Le Disque Bleu", un double album de 24 titres, ce vendredi 17 octobre 2025. - Elena Ternovaja

Benjamin Biolay sort son onzième album Le Disque Bleu, déjà disponible en précommande, vendredi 17 octobre 2025. Composé, écrit et enregistré entre Paris, Sète, Bruxelles, Buenos Aires et Rio de Janeiro, ce nouvel opus nous emmène dans un véritable voyage musical.

Deux volumes complémentaires

L'album se présente en deux volumes complémentaires : Résidents pour le disque 1 et Visiteurs pour le disque 2. Entre la France et l'Amérique du Sud, Benjamin Biolay propose une richesse musicale surprenante et des textes d'une grande profondeur.

Pour accompagner cette sortie, une tournée acoustique de plus de 40 dates dans des théâtres français est prévue. Intitulée Visiteurs, elle débutera par trois représentations au Théâtre Marigny à Paris fin 2025. La tournée électrique, Résidents, prendra ensuite le relais dans les grandes salles.

Il passera au 106 à Rouen le 1er octobre 2026

Le chanteur vient de partager les dates de cette deuxième tournée sur son compte Instagram. Il passera notamment au 106 à Rouen le 1er octobre 2026, au Carré des Docks du Havre le 3 décembre et au Forum du Mans le 4 décembre 2026.

Avec Le Disque Bleu, Benjamin Biolay propose un album à la fois intime et ambitieux, fidèle à son univers unique, prêt à séduire ses fans de longue date comme les nouveaux auditeurs.









