Sport. Le sambo sportif à l'honneur ce week-end, à Caen. La Coupe de France des clubs universitaires se tient ce samedi, à la salle Rufa.

Publié le 19/11/2025 à 16h10, mis à jour le 26/11/2025 à 17h42
Combat. Une Coupe de France organisée à Caen ?Découvrez le sambo sportif
La Coupe de France de sambo des clubs universitaires aura lieu ce week-end, au gymnase Rufa. - Manon Lamarre

Organisés par le Caen étudiant club (CEC), aidé par la Fédération française des Clubs Universitaire (FFCU), l'Open de sambo et la Coupe de France des clubs universitaire ont lieu samedi 22 novembre, à Caen. Discipline sportive méconnue venant tout droit de Russie, partez à la découverte du sambo sportif.

Un sport accessible

Tout droit venu de Russie, le sambo est un sport de combat. Développée pour les forces policières et armées, la discipline "se rapproche de la lutte et du judo", selon Antoine Cognard, trésorier de la section sambo du CEC. Lui-même pratiquant, il décrit le sambo sportif comme un sport accessible : "Il y a un côté plus ludique et moins martial", dans l'objectif de mettre son adversaire au sol. Le sambo rassemble d'anciens licenciés de judo, de boxe ou encore de lutte. "C'est un sport polyvalent, et c'est ce qui en fait sa force", explique Antoine Cognard. Peut-être aidé par l'essor récent du MMA, il remarque "enfin une sensation d'évolution". La discipline aspire à se regrouper au sein d'une même fédération : "Aujourd'hui, le sambo est dispatché, entre la Fédération française de lutte et le comité français de sambo", souligne Antoine Cognard.

Jusqu'au dernier moment

Organisée dans le cadre de l'Open de sambo de Caen, qui regroupe une centaine de sportifs venus de France mais aussi d'Europe depuis 25 ans, la Coupe de France des clubs universitaires va connaître sa troisième édition. Le CEC est sur le pont jusqu'au dernier moment, avec des réponses plus ou moins tardives des différentes structures étudiantes. "Il peut être compliqué de s'inscrire plusieurs mois à l'avance et de garder le même poids", explique le trésorier de la section sambo du CEC.

Un titre national en jeu

L'objectif de cette compétition : être sacré meilleur club universitaire de sambo de France. "Plus on a de représentants, plus on a de chances de l'emporter", souligne Antoine Cognard. Cependant, même si le sport amène des athlètes des quatre coins de la France, cette pratique reste amateur. "Il faut lancer une dynamique, montrer qu'en France on organise ça", souhaite Antoine Cognard, mentionnant que les compétitions en Europe de l'Est sont, elles, bien professionnelles. Le CEC espère que le nombre de visiteurs sera à la hauteur de cette édition 2025..

Pratique. L'Open de sambo et la Coupe de France des clubs universitaires samedi 22 novembre, à la salle Rufa, au stade Hélitas, à partir de 10h. Entrée gratuite.

