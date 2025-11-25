Pratique. Savon de Marseille : l'allié naturel et économique pour une maison saine

Composé sans parfum artificiel, sans colorant et sans additif nocif, le véritable savon de Marseille est entièrement biodégradable. Il remplace avantageusement de nombreux produits ménagers industriels, tout en étant doux pour la peau… et pour la planète. Polyvalent, économique et souvent vendu sous forme de gros blocs très durables, il coche toutes les cases du produit ménager idéal.

6 utilisations simples et efficaces à adopter chez vous

1. Une lessive maison

Râpé puis dissous dans de l'eau chaude, le savon de Marseille devient une excellente lessive liquide. Il respecte les fibres, préserve les couleurs et convient parfaitement aux peaux sensibles.

2. Nettoyage des sols

Dilué dans un seau d'eau, il nettoie carrelages, sols stratifiés ou parquets vitrifiés avec douceur, tout en laissant une légère mousse facile à rincer.

3. Vaisselle

Utilisé comme un liquide vaisselle solide, il élimine les graisses sans laisser de film.

4. Un détachant

Sur les taches tenaces, il suffit de l'humidifier puis de le frotter directement sur le tissu avant lavage.

5. Soin du cuir et des matières naturelles

Ses propriétés douces permettent de nettoyer sacs, chaussures, selles ou canapés en cuir, mais aussi le bois brut ou la pierre naturelle.

6. Shampoing naturel pour animaux sensibles

Doux et hypoallergénique, il peut être utilisé pour laver chiens et chats souffrant d'irritations ou d'allergies (après avis d'un vétérinaire) pour les animaux à la peau fragile.

Les précautions à connaître

Même s'il est polyvalent, le savon de Marseille n'est pas adapté à toutes les surfaces. Il peut laisser des traces sur le verre ou les vitres et n'est pas recommandé sur certains métaux, comme l'aluminium. Comme tout produit, mieux vaut le tester sur une petite zone avant de l'utiliser largement.

Un indispensable pour un ménage plus sain et plus simple

Adopter le savon de Marseille, c'est revenir à des gestes simples, efficaces et respectueux de l'environnement. En un seul bloc, on remplace une multitude de produits ménagers et on allège son budget comme ses placards.