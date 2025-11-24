Calvados. La Banque alimentaire organise sa collecte ce week-end

C'est une triste habitude. Chaque année, la Banque alimentaire organise sa collecte annuelle, afin de redistribuer des produits essentiels aux plus démunis. Celle-ci se tient les 28, 29 et 30 novembre prochain dans le Calvados.

1 578 tonnes de denrées distribuées

L'an passé, dans le département, 23 200 personnes ont été aidées alors que 1 578 tonnes de denrées étaient redistribuées. La Banque alimentaire avait mobilisé 1 400 bénévoles pour cette collecte, reconnaissables à leurs gilets orange.

L'antenne du Calvados remarque cette année "une recrudescence de la précarité alimentaire d'un grand nombre de nos concitoyens". Si vous ne pouvez pas donner financièrement, il est possible de donner de votre temps, même quelques heures.