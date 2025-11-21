En ce moment My Only Angel (feat Yungblud) AEROSMITH
En Mayenne. Myriam Clavreul, championne de paracanoë, marraine la collecte de la Banque alimentaire

Solidarité. Multiple championne de France en paracanoë, Myriam Clavreul lancera la collecte de la Banque alimentaire de la Mayenne, vendredi 28 novembre, au centre commercial Carrefour Grenoux à Laval.

Publié le 21/11/2025 à 14h47, mis à jour le 21/11/2025 à 15h14 - Par Simon Lebaron
Myriam Clavreul, championne de France et du monde de paramarathon, marraine la collecte 2025 de la Banque alimentaire de la Mayenne. - Courrier de la Mayenne

La collecte nationale 2025 des Banques alimentaires se déroule du vendredi 28 au dimanche 30 novembre partout en France. En Mayenne, elle aura lieu sur deux jours le vendredi 28 et le samedi 29 dans "toutes les grandes et moyennes surfaces" du département "en lien avec le réseau des associations et centres de distribution", selon l'antenne mayennaise.

"Du jour au lendemain, tout peut basculer"

A cette occasion, Myriam Clavreul, marraine de cette édition, sera présente le vendredi à 10h au centre commercial Carrefour Grenoux de Laval pour le lancement officiel de la collecte. Médaillée d'or au mondial de paramarathon de canoë-kayak en septembre dernier, la Lavalloise est allée à la rencontre des bénévoles dans les locaux de la Banque alimentaire de Laval, ce jeudi 20 novembre.

"On ne sait pas ce qui peut nous arriver dans la vie, du jour au lendemain, tout peut basculer", explique la paracéiste qui soutient l'association dans son action auprès des personnes en précarité alimentaire. "Mon père a été bénévole pendant plusieurs années à la Banque alimentaire de la Mayenne. Quand on m'a proposé d'être marraine, c'était une évidence", souligne-t-elle. Ce parrainage est une première pour l'antenne départementale. "Nous souhaitons ainsi montrer notre attachement solidaire à des causes qui nous tiennent à cœur et notre ouverture à la société", indique René Homand, son président.

 

