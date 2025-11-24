En ce moment bandaids Katy PERRY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Cinéma. Dix ans après, "La Famille Bélier" prépare son grand comeback

Loisir. Dix ans après son succès phénoménal, "La Famille Bélier" s'apprête à revenir sur grand écran. Un deuxième volet est en préparation, mais une question reste en suspens : Louane fera-t-elle partie de l'aventure ?

Publié le 24/11/2025 à 16h02 - Par Aline
Cinéma. Dix ans après, "La Famille Bélier" prépare son grand comeback
C'est officiel "La Famille Bélier 2" verra le jour ! Louane fera-t-elle partie de l'aventure ? On vous dit tout sur Tendance Ouest ! - Instagram - @watchoutforthetornado @ilanbrk_

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est désormais officiel : La Famille Bélier 2 est en développement. Plus de dix ans après le carton du premier film, les producteurs travaillent sur une suite capable de réunir toute la famille à l'écran.

Sorti en 2014, le film avait conquis 7,5 millions de spectateurs et révélé Louane, récompensée du César du meilleur espoir féminin. L'histoire de Paula, seule entendante d'une famille sourde découvrant son talent pour le chant, avait touché le public au point d'inspirer CODA, un remake américain couronné par trois Oscars en 2022, dont celui du meilleur film.

Aujourd'hui, les producteurs Eric Jehelmann et Philippe Rousselet confirment, dans les colonnes du Film Français, qu'un nouveau scénario est en cours d'écriture, signé Victoria Bedos, déjà à l'origine du premier film, et Louis Pénicaut. Longtemps, l'idée d'un second opus semblait improbable, mais l'équipe dit avoir trouvé "une très bonne idée" pour donner une suite cohérente et émouvante au récit.

Louane prudente

Pour que ce nouveau chapitre voie le jour, la production espère rassembler Louane, Karin Viard, François Damiens et Luca Gelberg. Et la principale intéressée confirme à L'essentiel avoir été contactée. Tout en se disant "très impatiente" de découvrir le scénario, Louane préfère rester prudente : elle veut lire le script et échanger avec l'équipe avant de s'engager. Consciente de l'attente du public, elle rappelle qu'avec un film culte, "on ne peut pas décevoir". Mais son enthousiasme laisse clairement entendre qu'un retour est possible.

La suite devra répondre aux questions restées en suspens depuis le premier opus : que devient Paula après avoir frôlé son rêve de devenir chanteuse ? Et comment évolue sa famille sans son soutien quotidien ? Une chose est sûre : La Famille Bélier 2 pourrait bien être l'un des événements cinéma les plus attendus de ces prochaines années.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Cinéma. Dix ans après, "La Famille Bélier" prépare son grand comeback
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple