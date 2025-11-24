Cinéma. Dix ans après, "La Famille Bélier" prépare son grand comeback

C'est désormais officiel : La Famille Bélier 2 est en développement. Plus de dix ans après le carton du premier film, les producteurs travaillent sur une suite capable de réunir toute la famille à l'écran.

Sorti en 2014, le film avait conquis 7,5 millions de spectateurs et révélé Louane, récompensée du César du meilleur espoir féminin. L'histoire de Paula, seule entendante d'une famille sourde découvrant son talent pour le chant, avait touché le public au point d'inspirer CODA, un remake américain couronné par trois Oscars en 2022, dont celui du meilleur film.

Aujourd'hui, les producteurs Eric Jehelmann et Philippe Rousselet confirment, dans les colonnes du Film Français, qu'un nouveau scénario est en cours d'écriture, signé Victoria Bedos, déjà à l'origine du premier film, et Louis Pénicaut. Longtemps, l'idée d'un second opus semblait improbable, mais l'équipe dit avoir trouvé "une très bonne idée" pour donner une suite cohérente et émouvante au récit.

Louane prudente

Pour que ce nouveau chapitre voie le jour, la production espère rassembler Louane, Karin Viard, François Damiens et Luca Gelberg. Et la principale intéressée confirme à L'essentiel avoir été contactée. Tout en se disant "très impatiente" de découvrir le scénario, Louane préfère rester prudente : elle veut lire le script et échanger avec l'équipe avant de s'engager. Consciente de l'attente du public, elle rappelle qu'avec un film culte, "on ne peut pas décevoir". Mais son enthousiasme laisse clairement entendre qu'un retour est possible.

La suite devra répondre aux questions restées en suspens depuis le premier opus : que devient Paula après avoir frôlé son rêve de devenir chanteuse ? Et comment évolue sa famille sans son soutien quotidien ? Une chose est sûre : La Famille Bélier 2 pourrait bien être l'un des événements cinéma les plus attendus de ces prochaines années.