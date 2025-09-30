En ce moment Try PINK
Musique. Louane sort les crocs et offre "Chiens", un nouveau single pop et cash

Société. Après avoir ému l'Europe avec "Maman" à l'Eurovision, Louane signe un retour audacieux avec "Chiens", un single pop électro qui transforme la rupture en cri de liberté.

Publié le 30/09/2025 à 17h39 - Par Aline
Louane dévoile un nouveau single pop électro. Un cri de liberté à découvrir sur Tendance Ouest ! - Instagram - @watchoutforthetornado

Après sa 7e place à l'Eurovision 2025, Louane passe à autre chose avec Chiens. Dans ce nouveau single, la chanteuse tourne la page des amours toxiques en livrant une chanson incisive, au refrain accrocheur et à la production électro-pop soignée. Fini les ballades douces, place à l'ironie tranchante : "Les restes, c'est pour les chiens", dit-elle sans détour. Ce titre marque un tournant artistique, plus frontal, plus libre. Chiens annonce clairement la direction pop, électro et audacieuse de son sixième album à venir.

Le clip, déjà viral, met en scène Louane lors d'un speed dating, entourée de chiens. C'est une métaphore visuelle qui illustre parfaitement son envie de reprendre le pouvoir sur ses émotions avec humour.

Louane fera escale en Normandie lors de sa tournée

Sa nouvelle tournée Solo Tour a démarré le 25 septembre à Aix-en-Provence et promet de faire vibrer les villes françaises et quelques pays étrangers, jusqu'en février 2026.

Pour les fans normands et des alentours, voici les dates à ne pas manquer :

  • Antarès Le Mans : vendredi 10 octobre 2025
  • Zénith de Caen : samedi 8 novembre 2025
  • Zénith de Rouen : jeudi 15 janvier 2026

