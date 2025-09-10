Musique. Louane sort bientôt un nouveau single

En ce moment Les étoiles Léman
Loisir. La chanteuse Louane vient d'annoncer la sortie d'un nouveau single… et la préparation d'un nouvel album.

Publié le 10/09/2025 à 15h55 - Par Maxime Benetreau Trigatti
Louane a annoncé sur ses réseaux sortir prochainement un nouveau titre, avec un extrait en prime.

Louane ne s'arrête plus.

Après avoir conquis le cœur de millions de personnes lors du dernier concours de l'Eurovision en mai 2025 en terminant à la 7e place, Louane a annoncé sur ses réseaux sortir prochainement un nouveau titre, avec un extrait en prime.

Avec ce futur single, la chanteuse a ponctué sa publication par : "Je vous promets, on se saigne pour le prochain… album ?"

Les dates de sa tournée

Album qui devrait arriver dans la foulée de sa prochaine tournée, qui débute le 25 septembre prochain, et avec laquelle elle va sillonner la France et quelques pays étrangers.

Voici les dates de sa tournée dans la région et ses alentours :

• Le Mans : vendredi 10 octobre 2025

• Caen : samedi 8 novembre 2025

• Rouen : jeudi 15 janvier 2026

