Caen la Mer. Fin de la grève depuis ce lundi : les agents de collecte des déchets reprennent le travail

Après une semaine, la grève a pris fin pour les agents de collecte des déchets de Caen la Mer. Depuis lundi 24 novembre, la collecte a redémarré dans ses conditions habituelles. Si les agents n'ont pas obtenu une augmentation de salaire, la communauté urbaine affirme que ce sujet sera abordé en 2026 "pour s'assurer d'une équité avec d'autres agents et d'autres directions et qui soit soutenable budgétairement".

En revanche, des avancées concrètes ont été obtenues. Parmi elles, le renouvellement de deux bennes à ordures, le renfort de l'atelier mécanique, l'amélioration du site de Mondeville, ou encore la révision du schéma de collecte ou le réexamen de l'organisation du service, dont les samedis travaillés.