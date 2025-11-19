En ce moment YOU LEARN ALANIS MORISSETTE
Caen la Mer. La grève des agents de collecte des déchets se poursuit

Economie. Entamée lundi 17 novembre au matin, les agents de collecte des déchets de la régie de Caen la Mer poursuivent leur grève malgré un dialogue avec la communauté de communes.

Publié le 19/11/2025 à 10h14 - Par Elvire Alix
Caen la Mer. La grève des agents de collecte des déchets se poursuit
Les agents de collecte des déchets sont en grève depuis lundi 17 novembre à 5h du matin. 

Les agents chargés de la collecte des déchets de la régie de Caen la Mer poursuivent la grève entamée lundi 17 novembre au matin. Ils dénoncent à la fois des conditions de travail dégradées et l'absence de reconnaissance du métier de rippeur, ces agents qui assurent la collecte à l'arrière des bennes.

Des premières améliorations proposées

Une première réunion s'est tenue mardi 18 novembre, entre la direction de la communauté urbaine et les représentants syndicaux, de 14h à 18h30. Durant ce long échange, plusieurs pistes ont été avancées par Nicolas Joyau, président de la communauté urbaine : "Le remplacement progressif des bennes jugées vieillissantes, le recrutement d'un mécanicien d'ici six mois, et l'amélioration des locaux et à plus long terme, un rééquilibrage des tournées afin d'améliorer la sécurité."

Des garanties jugées insuffisantes

Malgré ces propositions, les agents estiment ne pas avoir obtenu de garanties suffisantes. Ils ont donc décidé de reconduire la grève ce mercredi 19 novembre. "Il n'y a pas de véritable reconnaissance du métier de rippeur. Les salariés attendent une revalorisation de leur rémunération et une prime de risque", explique Allan Bertu, secrétaire général de la CGT.

