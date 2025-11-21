Seine-Maritime. Avec le froid, des places d'hébergement d'urgence supplémentaires ouvertes par la préfecture

Le dispositif d'hébergement d'urgence a été lancé par la préfecture en raison des prévisions météorologiques, qui annoncent des températures négatives ressenties durant plusieurs jours consécutifs. La Ville de Rouen met donc à disposition le gymnase Graindor situé, au 10 Rue des Charrettes à Rouen, jusqu'au mardi 25 novembre matin. Il est ouvert de 18h30 à 8h00 du matin et peut accueillir entre 60 et 70 hommes seuls ou avec des animaux.

Les aides prévues sur place

Au Gymnase Graindor plusieurs professionnels de l'association du Comité d'Action et de Promotion Sociales (CAPS) pilotent ce dispositif d'hébergement d'urgence avec en complément des bénévoles de la Croix-Rouge et une équipe mobile pour aller vers les publics et les orienter vers des aides dont ils peuvent bénéficier.

Sur place des moyens sont proposés comme des couvertures à usage unique, des draps jetables et un kit d'hygiène. Une restauration est prévue avec des repas le soir et un petit-déjeuner.

Le Foyer Colette-Yver

Durant cette période hivernale, un autre dispositif d'hébergement d'urgence est présent à Rouen, au Foyer Colette-Yver depuis le 3 novembre. Celui-ci accueille les femmes seules et des couples avec ou sans enfants. Il peut recevoir entre 78 à 90 personnes durant les périodes "temps froid". Il est ouvert tous les jours de la semaine et à tout moment de la journée ou de la nuit sur la période du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026.

D'autres dispositifs existent à l'année en Seine-Maritime

A l'année, il existe des places d'hébergement d'urgence et des places dans les Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) pour les personnes en très grandes difficultés. Ces places sont réparties dans tout le département, principalement dans la Métropole de Rouen, l'agglomération du Havre, l'agglomération de Dieppe et autour de Bolbec et Fécamp.

Dans le secteur de Rouen, il existe le CHRS des Cèdres Hommes, au 88 rue du champ des oiseaux, pour les hommes seuls en difficultés. Il y a également le CHRS des Femmes et Enfants, au 1 rue du moineau, pour les personnes seules et en difficulté avec enfant mais aussi les familles en difficulté et/ou femmes isolées.