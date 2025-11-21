Rouen. Disparu cet été, un ado de 16 ans a été emmené de force en Ukraine par sa mère et son beau-père

Le parquet de Rouen a informé, jeudi 20 novembre, qu'un adolescent de 16 ans d'origine ukrainienne, porté disparu le 3 juin dernier, avait été emmené de force par son beau-père et sa mère à Kiev en Ukraine en passant par l'Allemagne puis la Pologne.

Le signalement a été lancé par le foyer dans lequel le jeune garçon avait été placé sur ordonnance d'un juge des enfants. Le couple a été interpellé le 30 septembre en région rouennaise et placés en garde à vue tandis que l'ado se trouvait toujours à Kiev.

Placés en détention provisoire

La mère et le beau-père ont été placés en détention provisoire avant d'être renvoyé vers le tribunal correctionnel de Rouen, jeudi 20 novembre

pour répondre de leurs actes. Le beau-père a été condamné à deux ans de prison avec maintien en détention. Quant à la mère, elle a été condamnée également à deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis simple, avec maintien en détention mais seulement pour la partie ferme de la peine. La prévenue perd également l'autorité parentale concernant son fils qui "a clairement exprimé son souhait de revenir en France et de réintégrer son lieu de placement".