Torigny-les-Villes. Gourmand et festif ! Le festival de la Viande de retour

Le traditionnel festival de la Viande fait son grand retour samedi 22 novembre à Torigny-les-Villes. Pour cette 21e édition, les visiteurs retrouveront le célèbre menu autour de l'entrecôte normande XXL, un incontournable de l'événement. L'an dernier, pas moins de 2 720 repas avaient été servis.

Concours de l'Entrecôte d'Or

Le programme reste copieux avec les concours habituels, notamment celui de l'Entrecôte d'Or et du burger bistronomique. Côté animaux, 285 bêtes sont inscrites cette année. Toutes sont soumises à un protocole sanitaire strict en raison de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse, indispensable pour pouvoir participer aux concours qui avaient un temps été menacés.

Pierre Charles Binet, membre de l'organisation.

Pierre Charles Binet

Le festival qui a invité Valentin, éleveur bovin à Saint-Amand-Villages et figure connue du public pour sa participation à l'émission "L'Amour est dans le pré" sur M6.

Pratique. Festival de la Viande, samedi 22 novembre, place de l'Orangerie à Torigny-les-Villes. Entrée libre.