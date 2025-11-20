En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Torigny-les-Villes. Gourmand et festif ! Le festival de la Viande de retour

Agriculture. Le festival de la Viande se déroulera ce samedi 22 novembre à Torigny-les-Villes pour une 21e édition.

Publié le 20/11/2025 à 10h50 - Par Thierry Valoi
Torigny-les-Villes. Gourmand et festif ! Le festival de la Viande de retour
Le festival de la Viande revient à Torigny-les-Villes samedi 22 novembre. - Festival de la Viande

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le traditionnel festival de la Viande fait son grand retour samedi 22 novembre à Torigny-les-Villes. Pour cette 21e édition, les visiteurs retrouveront le célèbre menu autour de l'entrecôte normande XXL, un incontournable de l'événement. L'an dernier, pas moins de 2 720 repas avaient été servis.

Concours de l'Entrecôte d'Or

Le programme reste copieux avec les concours habituels, notamment celui de l'Entrecôte d'Or et du burger bistronomique. Côté animaux, 285 bêtes sont inscrites cette année. Toutes sont soumises à un protocole sanitaire strict en raison de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse, indispensable pour pouvoir participer aux concours qui avaient un temps été menacés.

Pierre Charles Binet, membre de l'organisation.

Pierre Charles Binet

Le festival qui a invité Valentin, éleveur bovin à Saint-Amand-Villages et figure connue du public pour sa participation à l'émission "L'Amour est dans le pré" sur M6.

Pratique. Festival de la Viande, samedi 22 novembre, place de l'Orangerie à Torigny-les-Villes. Entrée libre.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Torigny-les-Villes. Gourmand et festif ! Le festival de la Viande de retour
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple