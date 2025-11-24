Torigny-les-Villes. Un record pour le festival de la Viande : près de 3 000 entrecôtes servies

Le festival de la Viande a cartonné samedi 22 novembre à Torigny-les-Villes avec 3 282 entrecôtes XXL servies à midi, battant le record de l'an passé avec 2 720 entrecôtes servies.

Côté concours, la boucherie La Ruche de Coutances a remporté l'entrecôte d'or, tandis que le burger bistronomique a été remporté par le food truck "O Coup de Food" de Saint-Amand-Villages.

Avec 285 animaux présents pour les concours bovins, l'événement célèbre chaque année le savoir-faire des acteurs de la filière viande du Grand Ouest.