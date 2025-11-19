Orne. Une enquête pour "meurtre par conjoint" ouverte par le parquet après la découverte d'un couple mort par arme à feu

Une enquête pour "meurtre par conjoint" a été ouverte après la découverte dans l'Orne d'un couple d'octogénaires morts par arme à feu à Argentan, a indiqué ce mercredi 19 novembre, le procureur d'Argentan.

Des personnes de 83 et 87 ans

Selon l'AFP, qui a communiqué sur cette affaire, les corps des personnes âgées de 83 et 87 ans ont été découverts le 12 novembre à leur domicile, plusieurs jours après leur décès. "Une enquête est actuellement ouverte sous la qualification de meurtre par conjoint", a précisé Christophe Bogliolo, procureur de la République d'Argentan.

Avec AFP