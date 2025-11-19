En ce moment Can't get you out of my head KYLIE MINOGUE
Rouen. Les Forces Vives du Territoire 2026 : une nouvelle édition ambitieuse révélée par le Rouen Métropole Basket

Au Kindarena, le ballon orange n’est jamais bien loin… Et cette année encore, l’énergie du Rouen Métropole Basket (RMB) se mêle à celle des Forces Vives du Territoire pour célébrer la Normandie qui ose, qui entreprend et qui gagne.

Publié le 19/11/2025 à 16h30, mis à jour le 19/11/2025 à 18h37 - Par Rodolphe de la Croix
Entre performance sportive et réussite économique : le Kindarena accueillera le 3 février 2026 la deuxième édition des Forces Vives du Territoire 2026 avec le RMB.

Le Rouen Métropole Basket a présenté vendredi 14 novembre dernier, au Kindarena, les premières informations sur la 2ᵉ édition des Forces Vives du Territoire, un événement devenu incontournable pour mettre en lumière l’énergie économique, entrepreneuriale et humaine de la Normandie. Cette édition 2026 se tiendra le mardi 3 février 2026. Ce rendez-vous incontournable, coordonné par Patrice Bégay (JALPB Conseils), réunit des femmes et des hommes qui, comme les joueurs du RMB, avancent avec ambition, résilience et esprit collectif. Un parallèle évident : sur le parquet comme dans l’économie, le dépassement de soi reste la règle.

Parmi les premières personnalités annoncées :
– Thomas Derichebourg, CEO Groupe Derichebourg
– Awa Sagna, designeuse et actrice
– Jacques-Olivier Abitbol, CEO JJA Group
– Pascal Houdayer, CEO Boiron
– Mark-Alain Spruch, CEO Groupe Degrenne
– Philippe Véran, CEO Biotech Dental
– Olivier Legrand, CEO Revima
– Samuel Brigantino, CEO Glass Express
– Hervé Zipper, CEO Coverguard
– Le collectif Numéum

Un plateau audacieux où se mêlent industrie, innovation, design et savoir-faire français.

Trois voix pour la planète, une ambition commune

Cette édition mettra également en avant la transition écologique, avec la présence de trois figures internationales emblématiques des « Fantastiques Climatiques » :

– Myriam Maestroni (Europe), PDG E5T et fondatrice de 100 Leaders pour la planète
– Yang Zhang (Chine), CEO Cibola Partners
– Patricia Djomsieu (Afrique), CEO Women of Africa

Trois parcours, trois continents, une même mission : transformer l’économie sans renoncer à l’avenir du vivant.

Une championne olympique bientôt annoncée

Comme un symbole de dépassement et de résilience, l’événement accueillera également une athlète médaillée lors des deux derniers Jeux Olympiques. Son nom reste, pour l’heure, soigneusement gardé secret…
Au-delà des conférences, Les Forces Vives du Territoire se veut un moment de rencontres, de récits, d’énergie positive. Une soirée où dirigeants, talents locaux, élus et étudiants pourront se connecter et imaginer ensemble un futur ambitieux pour la Normandie.

Lors du lancement officiel organisé au Kindarena, partenaires, invités et intervenants pourront partager leurs premières attentes… avant de rejoindre les tribunes pour encourager le Rouen Métropole Basket face à Nantes.

Une certitude : en 2026, la Normandie montrera une nouvelle fois qu’elle n’a rien à envier aux grands bassins économiques. Elle avance, elle innove, elle entreprend — et elle le fait en grand.

