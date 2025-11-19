Caen. Il invente une horloge du vent, pratique et magnifique : ça n'existe nulle part ailleurs !

Quand quelque chose vous manque, inventez-le ! Antoine de Joybert est un Caennais passionné par la mer et ses sports nautiques, notamment le kite-surf et le foil. Alors forcément, connaître les conditions météorologiques lui est très important. "J'ai toujours un onglet de Windguru ouvert sur mon ordinateur, un site internet spécialisé pour connaître les prévisions du vent. Mais sans téléphone ou PC, je ne peux pas les connaître. Je me suis dit 'ce serait cool d'avoir un bel objet sur mon mur qui me permette de les savoir'", relate celui qui prend en exemple l'horloge des marées, déjà présente chez plusieurs habitants du littoral. Alors l'idée de créer une horloge du vent est née.

Précision et esthétisme

Depuis la fin de l'année 2023, le Normand travaille sur ce projet et les choses avancent. "Le système est complexe, mais il marche !" assure l'inventeur de 35 ans. Dans l'horloge se cache une petite carte connectée à Météo France, par le Wi-Fi du domicile. Plusieurs fois par jour, elle se met à jour en suivant un modèle météo nommé Arome qui permet d'anticiper les conditions sur 72h de manière précise. "Ça se matérialise sur l'horloge par une aiguille qui indique la direction du vent du jour et des suivants, une petite jauge qui donne la force du vent établi, en nœuds, et une autre qui donne la force des rafales. Avec ça, on a l'essentiel des données qui nous permettent de savoir s'il y aura des conditions intéressantes dans les trois prochains jours", promet Antoine de Joybert. Côté design, le fond de chaque cadran représentera la ligne de côte que désire le client. Qu'elle soit en Normandie, ailleurs en France, ou même dans le monde !

Voici à quoi pourrait ressembler l'horloge du vent conçue par Antoine de Joybert.

Antoine de Joybert partage les étapes de son projet sur Instagram et YouTube, de quoi rencontrer des personnes pouvant l'aider. "J'ai compris que si je voulais avancer, il faut en parler. Le projet a de l'engouement, je m'entoure de personnes meilleures que moi." Expérimenté dans la gestion de projet, l'inventeur est un autodidacte. "Ce qui est génial avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut se former sur plein de choses. J'ai appris à faire du code ou de la modélisation 3D", affirme-t-il.

L'équipe travaille en ce moment sur un prototype, avec l'ambition de commercialiser l'objet au printemps 2026. "Je me fixe comme limite extrême Noël 2026", temporise Antoine de Joybert, selon qui cette horloge du vent précise et esthétique serait unique. "Ça n'existe pas ailleurs à ma connaissance." L'objet, utile pour le sport nautique, mais aussi le parapente, l'ULM, ou encore le cyclisme, devrait coûter aux alentours de 150€.