Alençon. Journées du patrimoine : venez résoudre une enquête pour meurtre au tribunal

Patrimoine. Le tribunal d'Alençon organise une fausse enquête pour meurtre à résoudre samedi 20 et dimanche 21 septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine. Pour la troisième fois, visite libre des lieux et animations, dont une enquête pour meurtre à résoudre, sont au programme pour découvrir comment fonctionne la justice.

Publié le 04/09/2025 à 16h49 - Par Lucie Peudevin
Yoann Wolff, nouveau président du tribunal judiciaire, et Inès Poirier, juriste assistante au parquet, au tribunal d'Alençon. - Lucie Peudevin

Un meurtre va être commis et le palais de justice a besoin de votre aide ! Samedi 20 et dimanche 21 septembre, le tribunal d'Alençon vous invite à pousser ses portes. Alors qu'une partie des audiences sont publiques à l'année, les Journées du patrimoine restent une belle occasion de faire découvrir le lieu, pour le nouveau président du tribunal judiciaire, Yoann Wolff : "Cela permet de découvrir un lieu, le palais de justice, qui peut paraître mystérieux pour certains et que beaucoup n'osent pas découvrir. C'est aussi l'occasion pour la justice d'expliquer son travail et le rôle joué par différents acteurs."

Pour cette troisième édition des Journées du patrimoine, le tribunal propose une nouveauté : un "crime au palais".

"Crime au palais", entre Cluedo et murder party

De 10h à 12h, vous êtes invité à résoudre une enquête pour meurtre. Entre le Cluedo et la "murder party", enquête fictive et immersive à résoudre à huis clos, l'animation "Crime au palais" est menée de façon à découvrir les différentes salles du tribunal et les différents métiers qu'il recouvre. "Les gens seront invités par petits groupes de six à venir mener l'enquête sur un crime, et, en cherchant comme dans un Cluedo, à retrouver l'objet ayant servi au crime, le mobile et l'auteur du crime", précise-t-il.

Chaque personnage sera joué par un véritable membre du tribunal. Le crime sera reconstitué en ces lieux, mais reste tout de même accessible aux enfants. "L'objectif est de montrer la justice sous un autre visage, qui est celui de ses acteurs, de son personnel et de ceux qui la rendent au quotidien", ajoute le nouveau président.

L'après-midi, de 14h à 17h, une visite libre du tribunal sera proposée. Avocats, greffiers, service pénitentiaire, gendarmes et autres métiers du droit seront présents pour répondre aux questions. Pour les plus jeunes, une présentation du fonctionnement de la justice est prévue avec un film d'animation.

Pratique. Pour réserver l'animation "Crime au Palais", écrire à accueil.tj-alencon@justice.fr. Places limitées à 30 personnes par matinée.

