Mondeville. USO Mondeville : un lancer de peluches pour offrir un Noël plus doux aux enfants

Cette deuxième édition du lancer de peluches, organisé par l’USO Mondeville au profit des Restaurants du Cœur, n’est pas un simple happening sportif. C’est un geste symbolique, un nuage de tendresse lancé à la face d’un monde parfois trop dur avec les plus petits.

Un club sportif n’est jamais seulement un club. À Mondeville, l’USOM porte haut trois valeurs qui dépassent les lignes du parquet : la famille, la jeunesse et le goût du défi.

L'an dernier, 1 817 peluches avaient été collectées. Cette année. Ce défi, justement, est à la hauteur de l’ambition du club : dépasser les 2 000 peluches collectées. Pas pour entrer dans un quelconque livre des records — encore que… — mais pour que 2 000 enfants puissent ouvrir un cadeau, sourire un peu plus fort, et croire à la magie de Noël.

Dans les tribunes, chaque spectateur aura le pouvoir d’être un héros du quotidien. Ce soir-là, la compétition devient une célébration du collectif. Une pluie de doudous, un raz-de-marée d’émotions. Si vous n’avez jamais assisté à un lancer de peluches… imaginez. Les lumières se posent sur le parquet, les joueuses regagnent les vestiaires. Le silence d’avant la tempête. Puis soudain, une explosion de couleurs et de douceur : des centaines, bientôt des milliers de doudous qui volent, roulent, rebondissent. Les enfants rient. Les parents photographient. Les bénévoles s’affairent. Et quelque part, dans une salle de tri des Restos du Cœur, l’espoir entre par cartons entiers. Cette image-là vaut tous les discours.

Ce genre d’initiative rappelle une vérité simple : on ne célèbre pleinement Noël que si chacun peut le vivre. Alors oui : vider un placard, retrouver un vieux doudou, en acheter un tout neuf… cela peut sembler anodin. Mais dans les mains d’un enfant qui n’attendait plus rien, cela change tout. À Mondeville, la solidarité ne reste pas sur le banc : elle entre sur le terrain.

À vos peluches ! Rendez-vous le samedi 29 novembre à 20h à la Halle Bérégovoy – Mondeville. Tendance Ouest en tant que partenaire radio soutient fièrement l'équipe de l'USO MONDEVILLE cette saison.

Billetterie : billetterie-usom.ticketchainer.com

5 peluches rapportées = 1 entrée offerte

wisto – lignes 6A/6B – arrêt Halle Bérégovoy