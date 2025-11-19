En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Mondeville. USO Mondeville : un lancer de peluches pour offrir un Noël plus doux aux enfants

À l’approche des fêtes, chaque geste de solidarité peut changer un sourire… et parfois même remplir toute une salle de peluches ! Le samedi 29 novembre, à l’occasion du match USO Mondeville – Feytiat, la Halle Bérégovoy va vivre un moment aussi spectaculaire qu’émouvant : le grand lancer de peluches solidaire, organisé au profit des Restaurants du Cœur.

Publié le 19/11/2025 à 13h56, mis à jour le 19/11/2025 à 14h17 - Par Rodolphe de la Croix
Mondeville. USO Mondeville : un lancer de peluches pour offrir un Noël plus doux aux enfants
Toute l'équipe de l'USO Mondeville compte sur la générosité des supporters pour gâter les enfants une nouvelle fois cette année. - USO Mondeville

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Cette deuxième édition du lancer de peluches, organisé par l’USO Mondeville au profit des Restaurants du Cœur, n’est pas un simple happening sportif. C’est un geste symbolique, un nuage de tendresse lancé à la face d’un monde parfois trop dur avec les plus petits.
Un club sportif n’est jamais seulement un club. À Mondeville, l’USOM porte haut trois valeurs qui dépassent les lignes du parquet : la famille, la jeunesse et le goût du défi.

L'an dernier, 1 817 peluches avaient été collectées. Cette année. Ce défi, justement, est à la hauteur de l’ambition du club : dépasser les 2 000 peluches collectées. Pas pour entrer dans un quelconque livre des records — encore que… — mais pour que 2 000 enfants puissent ouvrir un cadeau, sourire un peu plus fort, et croire à la magie de Noël. 

Dans les tribunes, chaque spectateur aura le pouvoir d’être un héros du quotidien. Ce soir-là, la compétition devient une célébration du collectif. Une pluie de doudous, un raz-de-marée d’émotions. Si vous n’avez jamais assisté à un lancer de peluches… imaginez. Les lumières se posent sur le parquet, les joueuses regagnent les vestiaires. Le silence d’avant la tempête. Puis soudain, une explosion de couleurs et de douceur : des centaines, bientôt des milliers de doudous qui volent, roulent, rebondissent. Les enfants rient. Les parents photographient. Les bénévoles s’affairent. Et quelque part, dans une salle de tri des Restos du Cœur, l’espoir entre par cartons entiers. Cette image-là vaut tous les discours.

Ce genre d’initiative rappelle une vérité simple : on ne célèbre pleinement Noël que si chacun peut le vivre. Alors oui : vider un placard, retrouver un vieux doudou, en acheter un tout neuf… cela peut sembler anodin. Mais dans les mains d’un enfant qui n’attendait plus rien, cela change tout. À Mondeville, la solidarité ne reste pas sur le banc : elle entre sur le terrain.

À vos peluches ! Rendez-vous le samedi 29 novembre à 20h à la Halle Bérégovoy – Mondeville. Tendance Ouest en tant que partenaire radio soutient fièrement l'équipe de l'USO MONDEVILLE cette saison.

Billetterie : billetterie-usom.ticketchainer.com
5 peluches rapportées = 1 entrée offerte
wisto – lignes 6A/6B – arrêt Halle Bérégovoy

Galerie photos

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Mondeville. USO Mondeville : un lancer de peluches pour offrir un Noël plus doux aux enfants
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple