Canteleu. Un homme "menaçant" retranché chez lui interpellé par la police

La matinée a été agitée dans ce quartier de Canteleu. Mercredi 19 novembre, un homme "menaçant", possiblement armé, était retranché dans un immeuble de l'avenue Gounod.

Un important dispositif de sécurité a été mis en place : les rues du quartier ont été bouclées, l'immeuble évacué et les quelque 450 élèves du collège Gounod à proximité ont été confinés, le temps de l'opération. Le Raid, unité d'intervention spécialisée de la police nationale, a été mobilisé.

Vers 10h50, le suspect a finalement été interpellé "sans incident et immédiatement placé en garde à vue", précise le parquet de Rouen. Le procureur ajoute que, le quartier étant sécurisé, la circulation a pu reprendre normalement.