Près de Rouen. Un homme interpellé pour un rodéo sur une moto volée et sous stupéfiant

Ce sont des témoins de la scène qui ont donné l'alerte, indique une source policière. La police est intervenue à Canteleu, dimanche 16 mars vers 17h pour un rodéo sur une moto-cross orange. A leur arrivée sur place, les fonctionnaires suivent le suspect de 28 ans qui va se réfugier dans un parking souterrain.

Déclarée volée depuis 2023

Il a finalement pu être interpellé. La moto-cross non homologuée était déclarée volée depuis 2023 dans l'Eure. Lui conduisait sans casque et les tests ont révélé qu'il avait consommé du cannabis. L'homme a été placé en garde à vue pour l'ensemble de son œuvre : recel de vol, rodéo et conduite sous l'emprise de stupéfiant.