Le Havre. Les autorités mettent la main sur deux tonnes de cannabis après une enquête sur une précédente saisie de cocaïne

Sécurité. Les forces de l'ordre ont annoncé avoir saisi près de deux tonnes de cannabis au Havre, mercredi 22 octobre, dans le cadre d'une enquête sur une autre saisie de cocaïne.

Publié le 19/11/2025 à 16h05 - Par Alexandre Leno
Le Havre. Les autorités mettent la main sur deux tonnes de cannabis après une enquête sur une précédente saisie de cocaïne
Les policiers ont été mis sur la voie suite à une précédente saisie de cocaïne et après la détection d'un nouveau conteneur en provenance du Canada. - Illustration

La police nationale a annoncé, mercredi 19 novembre, une importante saisie de stupéfiants au Havre dans le cadre d'une enquête à la suite à une autre saisie d'ampleur il y a un an. L'opération a eu lieu le 22 octobre, informent les forces de l'ordre dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

• A lire aussi. Le Havre. Deux tonnes de cocaïne saisies sur le port, deux hommes mis en examen

Des interpellations au Havre

L'Office antistupéfiants du Havre ainsi que le GIR (Groupe interministériel de recherche) et la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) ont saisi, 1,84 tonne d'herbe de cannabis. L'opération a été menée sous l'autorité de la juridiction spécialisée JUNALCO (juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée).

• A lire aussi. Plus de 10 tonnes de drogue saisies par les douaniers en 2024

L'interpellation de 15 suspects

"Cette opération s'inscrit dans une enquête débutée il y a un an, après l'interception de 1,5 tonne de cocaïne, révélant un réseau structuré d'importation de stupéfiants, informe la police nationale dans son communiqué avant de poursuivre : "La détection d'un nouveau conteneur en provenance du Canada a permis l'interpellation de 15 suspects dans un entrepôt havrais."

Le Havre. Les autorités mettent la main sur deux tonnes de cannabis après une enquête sur une précédente saisie de cocaïne
