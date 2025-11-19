Le Havre. Les autorités mettent la main sur deux tonnes de cannabis après une enquête sur une précédente saisie de cocaïne

La police nationale a annoncé, mercredi 19 novembre, une importante saisie de stupéfiants au Havre dans le cadre d'une enquête à la suite à une autre saisie d'ampleur il y a un an. L'opération a eu lieu le 22 octobre, informent les forces de l'ordre dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Des interpellations au Havre

L'Office antistupéfiants du Havre ainsi que le GIR (Groupe interministériel de recherche) et la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) ont saisi, 1,84 tonne d'herbe de cannabis. L'opération a été menée sous l'autorité de la juridiction spécialisée JUNALCO (juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée).

L'interpellation de 15 suspects

"Cette opération s'inscrit dans une enquête débutée il y a un an, après l'interception de 1,5 tonne de cocaïne, révélant un réseau structuré d'importation de stupéfiants, informe la police nationale dans son communiqué avant de poursuivre : "La détection d'un nouveau conteneur en provenance du Canada a permis l'interpellation de 15 suspects dans un entrepôt havrais."