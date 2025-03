Normandie. Plus de 10 tonnes de drogue saisies par les douaniers en 2024

La direction des douanes de Normandie, qui totalise près de 800 emplois répartis sur trois directions territoriales (ex-Basse Normandie, ex-Haute Normandie et port du Havre), a enregistré des saisies en hausse en 2024.

La cocaïne en tête des saisies

Selon le bilan publié mardi 25 mars, les douaniers normands ont saisi 10,2 tonnes de drogue, dont 9,4 tonnes de cocaïne rien que sur le port du Havre, ce qui représente 20% des saisies réalisées au niveau national pour ce produit stupéfiant. Preuve de l'intensification des trafics, les quantités interceptées ont doublé en un an.

• A lire aussi. Port du Havre. Cocaïne : quelles mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur ?

Parmi les opérations marquantes, celle menée par les douaniers du port du Havre le 18 mars 2024, permettant de saisir 2,7 tonnes de cocaïne dans un conteneur en provenance de Guadeloupe, dissimulées dans des caisses de déménagement.

• A lire aussi. Scanner mobile, nouveaux douaniers… Des mesures pour contrer les trafics de drogues dans le port

Les saisies de tabac ont aussi été importantes, avec cinq tonnes de tabac de contrebande interceptées. En décembre, ce sont notamment 5 000 paquets contrefaits, soit environ une tonne, qui ont été récupérés sur l'A29 par la brigade de Rouen.

Des faux jouets de construction

Les douanes de Normandie constatent aussi une augmentation du nombre d'armes détenues illégalement : 118 en 2024, contre seulement sept saisies en 2023. En mars, les douaniers de Caen ont notamment découvert une cinquantaine d'armes chez un collectionneur, ainsi que plus de 4 000 munitions et de nombreux objets explosifs (grenades, mortiers, obus, etc.).

La douane lutte par ailleurs contre les produits non conformes ou ne respectant pas la propriété intellectuelle des marques : de faux Legos, des peluches non conformes ou encore du riz contaminé aux pesticides ont été interceptés en 2024, évitant qu'il ne se retrouve entre les mains des consommateurs.