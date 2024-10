Le Havre. Il valait mieux éviter de les manger à l'apéro : 30 tonnes d'olives saisies par la douane

Sous blister, conditionnées dans de grands seaux en plastique, elles n'attendaient plus que d'être revendues aux consommateurs. C'était sans compter l'intervention des agents du renseignement de la douane française. Ces derniers ont permis la saisie de plus de trente tonnes d'olives non conformes, en Normandie et en région parisienne. Des marchandises arrivées au Havre par conteneurs maritimes, en provenance du Maroc.

Un allergène interdit

Les investigations ont débuté fin septembre, "à la suite d'un renseignement indiquant que plusieurs entreprises marocaines exportaient vers l'Union européenne des olives contenant un conservateur interdit", indique la douane française dans un communiqué publié vendredi 25 octobre. Dans le viseur des douaniers : un grossiste basé en Seine-Saint-Denis, régulièrement destinataire d'olives en saumure en provenance d'un fournisseur marocain.

Près de trente tonnes ont été saisies au total. - Douanes françaises

50 tonnes de riz saisies en janvier

Les enquêteurs ont procédé à des prélèvements d'échantillons d'olives présentes dans trois conteneurs à destination de ce grossiste. Bilan : plusieurs références reconnues non conformes, en raison de la présence interdite et non indiquée d'un conservateur allergène. Au total, 28,5 tonnes d'olives sont alors saisies. Deux autres contrôles, menés directement dans des entrepôts occupés par le grossiste, ont permis d'intercepter deux tonnes de marchandises non conformes supplémentaires.

En janvier dernier, ce sont près de cinquante tonnes de riz non conforme qui avaient été saisies par les douaniers du Havre. Depuis juin 2023, c'est en effet la douane française qui est appelée à mener des missions de contrôles sanitaires.